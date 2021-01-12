攀爬握杖揹背囊 負擔重 上身欠肌力 行山傷肩膊

行山時，除講求「腳骨力」外，上落斜坡有時要手腳並用，還要全程揹背囊，甚至手握行山杖，都會用上身肌力。肩頸上肢肌力不足，隨時招來頸梗膊痛。

落山抓樹借力 可致拉傷

行路時雙手會自然擺動協助身體平衡，特別是走上崎嶇不平的路面時，對身體的協調及平衡力要求更高。註冊物理治療師藍芳解釋，若路段較陡峭，甚至要用手輔助攀爬，如果上身肌力不足便容易受傷，「曾有名男士參加越野跑比賽，落山時，雙手不停抓樹借力，不慎拉傷肩膊」。

行山杖支撐 增上身負擔

另外，不少人會使用行山杖，減輕下肢負荷，但此舉會增加上身負擔，尤其是斜度較大的山路，需要較大的上背及肩膊力量。

低頭族壞姿勢 長揹背囊更易傷

再者，一般人都會揹上背囊帶備糧水，亦會加重上身負擔。藍芳指出，行裝中以食水較重，2小時或以上路程最少要帶1.5公升食水，路程愈長，需帶備糧水愈多；對平日少運動的上班族來說，負重不輕。

她解釋，由於上班族平日對電腦打字多，少用上身力量；即使行街或買餸，拎得一袋二袋，但負重時間也不會太長，上身欠缺訓練。此外，「低頭族」容易患有上交叉綜合症，出現頭部前傾、寒背的壞姿勢，導致上身肌力較弱。若上身肌力不足，當行山一段時間，身體疲倦，壞姿勢會增加受傷風險。「主要原因是肩膊與頸部的肌肉相連，當揹上背囊，肩膊、上背及頸一同受壓；而壞姿勢會把頸部肌肉拉長，當行山遠足超過2小時，長時間揹背囊，很易拉傷肩頸肌肉。」

無伸展紓緩 引發落枕

曾有名身高6呎的行山初哥，在崎嶇山路行走時，擔心被樹根或石頭絆倒，全程不停低頭看路，他揹上有一定重量的背囊，低頭行了一日後，出現肩頸痛，之後要靠伸展運動紓緩不適。

藍芳提到，出現肩頸痛，若沒有適當伸展，可引發其他痛症，「有人行山後2至3日，突然『瞓捩頸』（又稱落枕），屬頸部肌肉急性痙攣、收緊或發炎，大部分原因是欠缺伸展，累積了疲勞，令肌肉繃緊，一旦睡姿不良，便出現瞓捩頸」。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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