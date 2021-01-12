西貢袖珍土炮鹽場 天然生曬海鹽 粒粒皆甘甜

超市貨架上的餐桌鹽，幾蚊一包，足以用上數月。但眼前這樽鹽，130克賣50元，很貴重。貴重的意義在於，每一顆透徹晶瑩的鹽粒，蘊含的「成分」包括：本地鹽田由失傳到復產的意義，熱心義工的汗水，鹽工的百分百奉獻，再貼上「香港製造」的亮眼標籤，自然貴得有理。而最重要的是，天然生曬海鹽的味道，非合成化學鹽可媲美，海水鹹香之中，還帶有點點回甘甜味。

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

香港臨海，本來就是一個製鹽的好地方，宋明兩朝鹽業更見興盛，觀塘、九龍城、尖沙嘴一帶均有鹽田，西貢小島鹽田梓昔日亦是產鹽重地，甚至曾被稱為香港五大鹽田之一，其餘四大鹽田有大澳、屯門新墟、沙頭角鹽寮下及大埔船灣，至20世紀初鹽田梓才停產。近年多得有心村民和鹽工，出錢出力復修鹽田，香港人才重新嘗到本地鹽的滋味。跟隨打理鹽田梓鹽田的全職鹽工David、Cynthia和高彤坐上西貢街渡，15分鐘後便來到David形容的可能是「全球最迷你鹽場」。這個面積只有2000多平方米的鹽場，2013年開始復修，翌年開始出產食鹽，雖然產量不多，但絕對「粒粒皆辛苦」。

採傳統水流法 麵粉袋助過濾

「沒人知道鹽田梓從前如何產鹽，即使是最老的村民也沒見過。」David是退休人士，幾年前經朋友介紹來到鹽田，由義工做到全職，甚至不惜自費到法國、英國、台灣、日本的鹽場視察，將曬鹽技術帶回香港，猶如鹽場負責人的他說，歷史學家估計鹽田梓古時以水流法製鹽，今天的鹽場亦採用同樣方式，「潮漲時，海水會先經過島外圍的紅樹林，作一層天然的過濾，再流到蓄水池。待天氣好，便導入蒸發池」。池裏的海水曬十來天，水分漸漸蒸發，剩餘的海水含鹽濃度會愈來愈高，當海水的波美度（海水含鹽量濃度單位）由3%提升至25%時，海水便成為鹵水。鹵水需存放於有蓋膠桶裏，再於天晴時，倒進結晶池內待其結成晶體。

單看上文簡單描述，讀者可能誤以為「曬鹽咪就係將海水曬乾」那麼簡單，古往今來，曬鹽的確就是這麼簡單的一回事，不過在這個袖珍土炮的鹽場裏，全職勞動人口只有3人，其餘就要仗着村民、義工的幫忙，加上這裏沒有高科技設備，設施不太齊全，所有工序均要靠鹽工的一雙手。較資深的David和Cynthia至今已有4年實戰經驗，對於鹽場的一切，他們瞭如指掌，Cynthia說：「蒸發池分4個，池底各鋪上不同物質，小石頭可清走雜質，鵝卵石能增加表面面積作過濾用途，瓦片則可吸熱，並在夜晚散發熱力，延長蒸發時間。」而每次「放水」到下一個蒸發池前，鹽工必須仔細觀察海水狀態，並輔以波美度計，監察海水濃度。

說罷，Cynthia又再拿來一個九龍麵粉廠的麵粉袋，將鹵水倒進袋中，「這袋的窿好細，可過濾粗糙的雜質」。麵粉袋還可用來圍着蒸發池邊渠口，視乎鹵水潔淨情况而決定是否需要額外多過濾一重。另一個鹽工高彤笑說：「他們每天都有層出不窮的僭健，以應付臨場狀况。」

連續放晴14日 才造就晶瑩鹽粒

製鹽是聽天命的行業，要曬出一粒粒晶瑩剔透的海鹽，最基本的條件要連續12至14天不下雨，還要濕度低，再加陽光和微風，才能成事。若是老天哪日不高興，下場豪雨，颳起巨風，累積下來的心血便毁於一旦。環顧鹽場，每個池都沒有簷篷，只有鹵水儲在有蓋膠桶內獲「保護」。

現代人身處氣候危機，與古代人相比，製鹽未必更容易。可幸訪問時正值2020年晚秋，連續放晴半個月，海水比預期中蒸發得更快，蒸發池本來不應有鹽花，但天公作美，長時間日照下，連蒸發池也比結晶池早一步浮起一片片鹽花，甚至有鹽預早結晶，3人彎腰剷啊剷，堆出一座小鹽山來，Cynthia興奮高呼：「是2020年的第一座鹽山！你們好好運！」

陽光消毒 蒸發除雜質

結了晶的粗鹽，除了鹹味，還帶點點甘甜，顆粒看起來亦比工廠製作的鹽大。David說：「現在一般的鹽可說是合成鹽，加了防凝固劑，鬆散如麵粉。」至於天然製的海鹽，經陽光高溫消毒，再經蒸發去除雜質後，會保留納、鉀、鎂、鋅、鈣等礦物質。他們亦找來科大、教大及一間獲政府認可的化驗所，做了多次有關香港食物安全條例的測試，條例中指定測試的重金屬，在鹽田梓出產的海鹽中未被發現。由於產量極之有限，暫時供應尚未穩定，必須登島才有機會看看能否入手。

在鹽場幹活幾年，3個人不怕曬，不怕蚊叮蟲咬，不怕通宵留守鹽場觀察潮漲程度，最怕就將鹽放在鹽場內售賣。David說：「在碼頭望着海水時，不時會想，它們在14天後會變作鹽嗎？看着它的濃度一路提升，雜質除去，到結晶時，要好小心保護它，以免攙入雜質。」他接着問，你有試過嫁女嗎？「嫁女對一個爸爸來說，是最殘酷的一刻，將女兒交到新郎手上，是很煎熬的。」

David說：「起初來這兒，像對着一架被丟低的爛巴士，你要撻番着佢，之後還要載人。」千辛萬苦復修好，這個「車長」最近卻萌生去意：「最近島內有大型建設上馬，想建造農場，又要掘河、搭橋，對鹽場沒影響是說不過的，我們難得復產成功，水質一變，又前功盡廢。」他惋惜地說，儘管鹽田梓受歡迎而旅客人數多，但若政府和村代表不努力保護鹽場，他留下來也沒意思。

是去是留，Cynthia卻看得雲淡風輕：「起碼知道現在的努力，投放在正確地方就可以了。不一定成大事，但這步做對了，香港都會變得更美好。」作為消費者，唯有好好珍惜每粒都得來不易的鹽，對鹽田梓的文化抱持尊敬之心，鹽工的血汗，才不會被白白浪費。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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