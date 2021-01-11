專家札記：有愛心不夠 「整裝待發」防受衝擊

【明報專訊】世界各地研究和經驗都顯示，義工在安寧照顧中有重要貢獻，甚至成為不可或缺的一員。安寧義工可以成為晚期患者及家屬貼心的陪伴者、支援者、資訊分享者，以及患者與家屬、醫院、社區之間溝通連接者。香港人口高齡問題加劇，社會對安寧照顧需求不斷擴大，賽馬會安寧頌計劃的安寧義工培訓由此而生，呼籲、鼓勵及裝備更多關心晚期患者及家屬生活質素的人士參與以社區為基礎的安寧照顧。
按個性配對象 專業同工支援
研究發現，並不是每個有愛心的人都適合成為安寧義工。因此，制定合宜的甄選標準可以保障晚期患者和家屬得到高質量服務，也可以避免義工在服務過程中，受到不必要的衝擊與傷害。
安寧義工作為照顧領域的非專業人士，專業同工給予持續支援非常重要。首先，專業同工要根據每一名安寧義工的個性、興趣、愛好及信仰等，匹配合適義工隊員組成團隊；再按義工團隊特點匹配合適的家庭服務對象。另外，專業同工需要在每一次探訪前和後，協助義工了解服務對象近况，並針對探訪內容、義工感受和反應等一起作事後反思，幫助義工更明白服務對象和自身的需要，以及服務效果。探訪對新手義工是極大挑戰，專業同工需要親自或安排有經驗的義工領袖陪伴，提供現場支援。此外，針對義工可能遇到的特殊狀况，如服務對象突然死亡、患者家屬之間觀念分歧等問題，專業同工也需要及時幫助義工調整情緒，必要時提供單獨輔導。
從熱心的人裝備成為安寧義工，再到服務有需要的家庭，為有臨終服務需要的家庭帶來支援。過程中，義工除了需要有極大的愛心，還需裝備足夠的安寧照顧知識與技能，並增強同理心、溝通及自我關顧的能力。香港大學賽馬會安寧頌義工項目，設計標準課程適用於不同階段安寧義工的成長需要：包括適合新義工的核心培訓課程，介紹基本安寧照顧知識與技能，了解晚期病患基本身心靈需要，增強溝通、表達與共情能力，做好自我身心靈關顧。義工還有機會參與不同主題的精進課程，例如殯儀知識、宗教與死亡、哀傷支援等。2020年更設計了安寧義工領袖培訓課程。
打破思想禁錮 助個人成長
死亡是每一個生命必經的人生歷程，但是由於死亡所連結的往往是未知和不確定，討論死亡並非易事，甚至有負面的聯想，安寧義工成長之路恰恰能打破思想的禁錮，推動建立關愛社會。
研究證實，安寧義工對患者與家屬、機構與社區，甚至義工個人都大有裨益。對患者及家屬而言，安寧義工增強晚期患者的社會支持、降低孤獨感、促進情緒健康，甚至可以延長壽命；對機構與社會來說，安寧義工成為有力補充，增強醫護與患者的溝通；對義工個人來說，可以提升其社會參與度，有效增加自尊，並獲得個人成長。總之，安寧義工是安寧照顧領域的重要成員。賽馬會安寧頌義工專項經歷了過去5年的發展，深感意義深遠，倡議與更多持份者攜手，推動安寧義工的精神和實踐。
文：樓瑋群（香港大學秀圃老年研究中心總監、香港大學賽馬會安寧頌計劃主研究員）、王倩蓉（香港大學賽馬會安寧頌計劃博士後研究生）