專家札記：有愛心不夠 「整裝待發」防受衝擊

按個性配對象 專業同工支援

研究發現，並不是每個有愛心的人都適合成為安寧義工。因此，制定合宜的甄選標準可以保障晚期患者和家屬得到高質量服務，也可以避免義工在服務過程中，受到不必要的衝擊與傷害。

安寧義工作為照顧領域的非專業人士，專業同工給予持續支援非常重要。首先，專業同工要根據每一名安寧義工的個性、興趣、愛好及信仰等，匹配合適義工隊員組成團隊；再按義工團隊特點匹配合適的家庭服務對象。另外，專業同工需要在每一次探訪前和後，協助義工了解服務對象近况，並針對探訪內容、義工感受和反應等一起作事後反思，幫助義工更明白服務對象和自身的需要，以及服務效果。探訪對新手義工是極大挑戰，專業同工需要親自或安排有經驗的義工領袖陪伴，提供現場支援。此外，針對義工可能遇到的特殊狀况，如服務對象突然死亡、患者家屬之間觀念分歧等問題，專業同工也需要及時幫助義工調整情緒，必要時提供單獨輔導。

從熱心的人裝備成為安寧義工，再到服務有需要的家庭，為有臨終服務需要的家庭帶來支援。過程中，義工除了需要有極大的愛心，還需裝備足夠的安寧照顧知識與技能，並增強同理心、溝通及自我關顧的能力。香港大學賽馬會安寧頌義工項目，設計標準課程適用於不同階段安寧義工的成長需要：包括適合新義工的核心培訓課程，介紹基本安寧照顧知識與技能，了解晚期病患基本身心靈需要，增強溝通、表達與共情能力，做好自我身心靈關顧。義工還有機會參與不同主題的精進課程，例如殯儀知識、宗教與死亡、哀傷支援等。2020年更設計了安寧義工領袖培訓課程。

打破思想禁錮 助個人成長

死亡是每一個生命必經的人生歷程，但是由於死亡所連結的往往是未知和不確定，討論死亡並非易事，甚至有負面的聯想，安寧義工成長之路恰恰能打破思想的禁錮，推動建立關愛社會。

研究證實，安寧義工對患者與家屬、機構與社區，甚至義工個人都大有裨益。對患者及家屬而言，安寧義工增強晚期患者的社會支持、降低孤獨感、促進情緒健康，甚至可以延長壽命；對機構與社會來說，安寧義工成為有力補充，增強醫護與患者的溝通；對義工個人來說，可以提升其社會參與度，有效增加自尊，並獲得個人成長。總之，安寧義工是安寧照顧領域的重要成員。賽馬會安寧頌義工專項經歷了過去5年的發展，深感意義深遠，倡議與更多持份者攜手，推動安寧義工的精神和實踐。

文：樓瑋群（香港大學秀圃老年研究中心總監、香港大學賽馬會安寧頌計劃主研究員）、王倩蓉（香港大學賽馬會安寧頌計劃博士後研究生）