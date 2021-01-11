安寧義工 心連心陪伴到最後 助晚期病患與外界溝通

世界各地研究和經驗都顯示，義工在安寧照顧中有重要貢獻，他們可以成為患者貼心的陪伴者、家屬的支援者，也是患者與家屬、醫院、社區之間溝通連接者。香港人口高齡問題加劇，社會對安寧照顧需求不斷擴大，安寧義工陪伴晚期患者走人生「最後一公里」。

個案：癌症過來人當義工 學聆聽解「心結」

鳳仙2017年確診患癌，自此對生死教育和安寧照顧很感興趣，參加過不少社福機構的課程。這些課程介紹了關於生死、在家離世的知識，但鳳仙說，這些資訊對她來說像調錯電台頻道一樣，無法引發深刻共鳴。

2019年，一名同為癌症「鬥士」的朋友約鳳仙行山，兩個同路人談起病情，鳳仙才知道朋友病情復發。這消息讓鳳仙赫然發現，即使自己已經完成了癌症療程，但復發的可能仍然存在，死亡鐘聲並沒有徹底遠去。往後，她不時面對朋友步入生命晚期的消息，每次在病友牀邊時，總希望說些什麼去安慰對方，可是她不知道應該說什麼，也不知道怎樣開口跟對方和家人談及生死。這令鳳仙希望學習安慰晚期病人有關的知識，以及探索面對生死的方法；她看見賽馬會安寧頌計劃的安寧義工訓練課程資料，就報名參加了。

不懂處理感情 難回應病友

對她來說，參加安寧頌課程前後，有什麼最明顯的分別呢？鳳仙提起兩個例子：參加課程之前，有一名剛確診癌症的中學同學找她。當時她有很多負面情緒，雖然很想幫助對方，但發現自己不懂得表達心情，聆聽技巧也不理想。參加課程之後，剛好有一名朋友癌症復發，打電話跟鳳仙求助，這次鳳仙懂得把社區癌症病人支援組織資訊與對方分享，並知道怎樣回應對方和自己的情緒。

鳳仙形容，如果沒有參加課程，她可以預見自己面對朋友困境時會被情緒控制，課程讓她學會先處理好自己的感情，再當一個聆聽者。在課程後，她能令朋友感覺到被聆聽，有人願意理解自己的情况，就算不能即時幫助朋友改變現實，也能告訴對方：「我會陪伴你，無論是陪診或是聆聽也可以；但我也知道你在治療期間希望有個人空間休息，所以我不會常常主動打擾，請在需要我的時候告訴我，我會一直陪伴你。」

課程亦讓鳳仙發現，原來安寧義工的世界「好深、好闊、好廣」：「深」是指人面對生老病死的心情非常深奧，義工應該更加努力深入了解當事人的內心世界；「闊」是指處理事件有各種方法，應該保持開放的心；「廣」則是指義工應該多多學習，從多方面接收知識和技能，才能好好提供服務。

實習獲啟發 助病人圓設計夢

鳳仙在義工實習期間，有一次奇妙經驗。聖公會聖匠堂長者地區中心「安寧在家」居家照顧支援服務，為她配對病人Jack（化名），鳳仙形容Jack面對嚴重疾病仍是滿臉笑容，從容面對生死，希望在能力範圍內過好日子，珍惜和家人的相處。他積極的性格為鳳仙帶來不少鼓舞和啟發。鳳仙和義工拍檔一起為Jack完成了一項夢想，她們為有多年製衣經驗的Jack用文字整理出一件衣服的設計構想，由社工找人畫出設計，參加了由理工大學主辦的時裝設計比賽，更於比賽中入圍，理大學生將會合作把Jack的設計化為現實！鳳仙表示，擔任義工既能助人，亦能幫助自己解開與生死有關的心結，是非常寶貴的經驗。

文：劉兆康（聖公會聖匠堂長者地區中心「安寧在家」居家照顧支援服務註冊社工）

編輯：林曉慧

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