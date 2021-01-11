衛生處方：紓緩疫下失業焦慮

有一定程度焦慮感並非壞事，因為這促使我們採取行動走出困境。然而，太強烈的焦慮感可能令我們容易感到疲勞，出現坐立不安、不能集中精神、暴躁或睡眠失調等身心徵狀，損害健康和減低抗逆能力。要避免被焦慮感壓垮，我們可以嘗試：

‧保持規律的作息習慣

‧為自己訂立「計劃時間」來處理經濟問題，以及「家庭與個人時間」來陪伴家人和自我放鬆

‧每天做運動

‧避免以吸煙、飲酒或濫藥的方式處理焦慮、壓力或睡眠問題

忌自貶 客觀想法保韌力

我們還可通過調節心態來保持積極。當失去工作時，我們可能會產生一些自貶的想法，比如：「我真是沒用」、「不能掙錢養家，我不是一個好的父親／母親」。不妨提醒自己這是片面的判斷，既不理性，又影響情緒和解決問題的能力。宜從多方面的事實或資料考慮，力求保持客觀和平衡的想法，比如：「我對家庭的貢獻並非只有金錢，還有努力教好子女的品格。」這樣可令我們更有動力和韌力解決問題。

疫情及其經濟影響雖未必很快結束，但社會總有恢復運行的一天。我們不妨心存希望，視現在為一個「過渡時期」。在此期間，若難以在原有行業找到工作，不妨放開懷抱，考慮不同行業、不同類型的職位，以及自僱、兼職或臨時性質的工作。通過不同途徑，比如勞工組織、招聘中介及諮詢親友來尋找合適的就業機會。亦可善用這段過渡時刻進修或參加職業再培訓，或在有需要時申請經濟援助。

我們可能會因為壓力或情緒低落而不想與家人談論經濟上的困難。可是，逃避與沉默會令家人感到不安。不妨坦誠溝通，一家人集思廣益，共同解決當下的困難。我們可以：

‧讓家人了解我們面對的經濟困難，共同討論解決問題的方法

‧討論家庭角色調換的可能：若配偶或其他家人能夠先找到工作，自己可否代替對方負擔關顧家庭的責任？

‧計算家中收入、存款和生活開支，討論開源或節流方法，可否調整消費模式、生活習慣和／或期望

若家中有小朋友，這段困難時刻也是一個言傳身教的機會。可以培養子女量入為出的理財觀念，教導他們解決難題的方法和技巧；也可向他們解釋經濟情况轉變對家庭的影響，讓他們明白家人互相體諒、幫助和支持的重要。

文：鍾燕群（衛生署健康促進處高級臨牀心理學家）