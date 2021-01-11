兒言自得：2021年

回顧過去令人沮喪，展望將來又如何？去年實在太糟糕，難免令人對新的一年充滿盼望。特朗普連任總統失敗，大家都指望中美關係得以改善；可是中國冒升既急且快，美國「臥榻之側，豈容他人鼾睡」，壓制中國崛起是既定國策，誰人當政都沒有兩樣，只是少了個口沒遮攔、沒有道德底線的小丑總統罷了。至於香港的社會動亂，雖然表面上似漸趨平息，但「深層次」的社會問題一天未解決，香港隱憂未除。最近有報告稱香港青年大多不滿政府施政，實在令人不安。

政局如此，疫情又如何？雖然新冠疫症在歐美多國仍方興未艾，但隨着疫苗面世，2021年可能有所轉機。香港只要守得住抗疫防線，沒有大爆發，要是疫苗見效，市民又樂於接種，「清零」可期。

回想2003年SARS為患香江，雖然為時只有4個月，但疫情慘烈遠超新冠。可是SARS也帶來一些好處：首先是提高了社會的防疫意識。SARS之前，包括香港在內的「已發展」地區，已多年沒有經歷過疫症，以往殺人無數的天花、麻疹、白喉、百日咳、小兒麻痹等流行病，因為社會衛生條件改善及疫苗普及，已經差不多完全絕迹，政府和市民對傳染病都掉以輕心，連僅有的兩所傳染病醫院也在上世紀70年代關閉改建。SARS一役，令所有人都了解到傳染病隨時可以捲土重來，甚至有新品種病毒出現。自那時起，香港在防疫方面做了很多工夫，包括成立衛生防護中心，改進和內地的通報系統，在各公立醫院設立專為傳染病而設的隔離病房等等。此外SARS亦提高了個人的衛生意識，本來是笑話的「洗手、洗手、洗手」已成了行為守則；年輕朋友可能不知道，公筷文化也是那時普及的。

SARS教訓 提升防疫衛生意識

希望今次新冠疫情也會帶來同樣效應。其實有些正面效果已經浮現，例如因為人人戴口罩及社交疏離，每年冬季都令醫療系統不勝負荷的季節性流感已威風不再；早前看美國電視台訪問一個呼吸科醫生，也說流感似乎銷聲匿迹。看來，「有新冠，沒流感」已是世界現象。新冠恐慌減少呼吸道感染，在兒科界尤其顯著，相熟的私人執業兒科同學都說病人銳減，這可能和學校改為網上教學，同學間少了接觸，少了交叉感染有關。

過去是悲情的一年，唯有希望香港及整個地球村能浴火重生，新冠疫症為無數人帶來難以磨滅的傷害，亦希望它給世人的教訓和啓示，把未來變得更好。舊去新來，思前想後心情複雜，頗有「把酒酹滔滔，心潮逐浪高」之感。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）