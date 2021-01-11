存活期延長 無嚴重副作用 無創「電場」 對付兇惡腦癌

GBM腫瘤快速生長 術後復發率高

郭先生，54歲，一向身體健康，在茶餐廳工作。2018年中出現頭痛、口齒不清的病徵，腦部磁力共振發現左腦顳葉（temporal lobes）有達5厘米腫瘤，引起嚴重水腫，腦外科醫生為他做緊急腫瘤切除術。病理報告不幸確定，腫瘤為多形性膠質母細胞瘤（glioblastoma multiforme，簡稱GBM），是最常見、惡性程度最高的原發中樞神經系統腫瘤，佔所有原發惡性腦腫瘤約一半。GBM生長速度快，病徵迅速惡化，術後復發率很高，且常導致病人腦部功能永久損害，故被認為是最難醫治的腫瘤之一。

舊療法 5年生存率低於5%

GBM的標準治療為Stupp Regimen，是瑞士著名研究腦腫瘤的教授Roger Stupp於2005年發表的同步放射和化學治療方案，可提高病人生存率，但療效仍不算理想。GBM由發病到死亡的存活期中位數僅約15個月，5年生存率低於5%。自2005年後，針對GBM的多項研究都未能為病人整體生存率（overall survival）帶來突破；直到2015年，電場治療的研究數據出現，病人生存率才得以提高。

干擾癌細胞分裂 阻斷營養供應

腫瘤電場療法（Tumor Treating Fields，簡稱TTFields）是一種干擾癌細胞有絲分裂（mitosis）的治療。TTFields以非入侵性方式，輸出低強度交變電場（alternating electric field），破壞紡錘體（spindle）的形成，影響癌細胞分裂時染色體的自然分離過程，令活躍的癌細胞在有絲分裂時出現錯誤，從而凋亡。正常細胞和癌細胞對不同頻率的電場有不同反應，因此透過準確設定頻率，正常細胞基本上不受電場影響。

此外，TTFields亦會對腫瘤微血管產生影響。微血管除了將氧和營養素輸送到腫瘤中，也間接影響腫瘤內免疫抑制環境。研究數據發現，TTFields可以通過阻斷腫瘤營養供應和改善腫瘤內的免疫環境，促使腫瘤消退。

頭皮貼4傳感器 每日至少18小時

臨牀應用時，TTFields利用4個傳感器陣列，每個傳感器陣列有9個絕緣電極，傳感器放置在剃光頭髮的頭皮上並連接便攜式電池，以在大腦內產生低強度的200kHz電場。病人需要每天使用至少18小時電場傳感器以達到良好效果。

存活期中位數提升至20.5個月

經多年研發，TTFields國際、多家中心、第三期臨牀研究EF-14結果於2015年公布。695名完成Stupp Regimen同步放化療的患者，以2：1比例，隨機接受電場療法+化療聯合治療（TTFields組）或單獨化療（標準治療、對照組）作維持治療。研究結果顯示，TTFields組相比起對照組，病情穩定時間中位數顯著延長（7.1個月 vs. 4.0個月）。TTFields組整體存活期中位數為20.5個月，對照組為15.6個月。TTFields治療十分安全，病人除了因為頭皮長時間使用傳感器而導致接觸性皮炎以外，基本上沒有嚴重副作用。這結果是自2005年以來GBM臨牀研究的最大突破，美國FDA亦於2015年批准TTFields應用於新確診的GBM。

治療費高 正價每月15.5萬元

郭先生於2018年12月成為本港第一個使用TTFields的病人。他的使用率很高，每天平均超過20小時。他亦能如常生活，並繼續在餐廳的工作。在2019年11月，他左腦顳葉出現早期復發迹象，腦外科醫生為他做第2次腫瘤切除手術，手術後繼續使用TTFields。到2020年12月，郭先生病情仍受到良好控制，生活如常。現時，全港公立和私家腫瘤科均有提供TTFields治療，然而治療成本高昂，正價每月2萬美元（約15.5萬港元）。而目前香港供應商為病人提供資助，將治療費用上限設定為100萬港元。所以，並非每個病人都能受惠。希望在可見將來，政府和業界能完善醫療融資安排，讓更多GBM病人獲得有效治療。

作為一種全新的治療方式，TTFields在其他腫瘤也開展臨牀研究。2019年FDA批准TTFields應用於惡性胸膜間皮瘤（mesothelioma）；TTFields在胰腺癌的早期數據也很理想，對治療胃癌、肝癌、腦轉移癌、卵巢癌的研究亦已開展。作為一種無創傷的抗癌治療，TTFields有莫大的發展潛力。

文：林泰忠（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

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