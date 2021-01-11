醫學滿東華：驗睡眠窒息 屋企都得

1. 你的打鼾聲大嗎？（答：鼾聲很大，常常被太太投訴。）

2. 你會否經常感到疲倦或在白天也會昏昏欲睡？（答：是。）

3. 有其他人觀察到你在睡眠中停止呼吸嗎？（答：太太曾經感到鼾聲短暫停止一會，然後又猛烈響起來。）

4. 你有高血壓嗎？（答：有。）

陳先生本身還有幾個客觀指標：

1. 體重超標（身體質量指數BMI超過30kg/m2）

2. 超過50歲

3. 頸圍超過40厘米

4. 男性

（以上問題，符合0至2題：睡眠窒息風險為低；符合3至4題：睡眠窒息風險為中；符合5至8題：睡眠窒息風險為高）

醫生認為陳先生有高度風險患有睡眠窒息症，於是轉介他做睡眠檢查。

逾50歲 肥胖男性高危

在正常睡眠情况下，呼吸道暢通無阻，空氣自由進出。睡眠窒息是睡眠中短暫停止呼吸的現象，每晚可發生多達數百次，每次持續10秒至數分鐘不等，令患者缺氧，經常在無意識中短暫地驚醒，得不到充足睡眠。

睡眠窒息可分為阻塞性、中樞性及混合性3大類。其中阻塞性睡眠窒息症最常見，屬都市常見病，有研究報告指出，香港4%成年男士及2%成年女士患病。患者由於上呼吸道（包括口腔及咽喉）組織肥厚、結構狹窄或肌肉鬆弛等，阻塞氣道，令空氣不能順利通過，引致窒息。患者在日間經常感覺疲倦，易打瞌睡，不僅記憶及工作表現倒退，更容易遇上因疲倦而引起的交通及工作意外。此外，患者有較高風險患上高血壓、糖尿病、心臟病和腦血管疾病。

在家診斷 跟醫院準確度接近

起初，陳先生很抗拒睡眠檢查，擔心在醫院做檢查一來費用高昂，二來電線纏身難以入睡。於是醫生安排他在家中接受無線便攜式多頻道睡眠診斷。這種診斷利用較新的技術和簡單裝置，分析睡眠階段、呼吸氣流量、鼻鼾、血氧飽和度，以及睡眠時的窒息指數。由於毋須入醫院，病人可彈性選擇測試日期及時間，又可以在家中自行安裝佩戴，測試準確度與傳統在醫院做的多頻道睡眠診斷接近。

陳先生的睡眠檢查報告顯示，窒息指數高達每小時47次（即平均每小時睡眠有47次窒息，整晚合共400餘次），最長的窒息時間接近兩分鐘，血氧飽和度最低跌至64%（即嚴重缺氧），屬於嚴重的阻塞性睡眠窒息。 在呼吸專科醫生建議下，陳先生開始使用持續性正壓呼吸機作治療，效果顯著。他現在精神爽利，判若兩人，太太不再投訴鼻鼾，他的血壓控制也得以改善。

文：陳利（東華三院醫療中心（北角）主管、呼吸系統科專科醫生）