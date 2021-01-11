現代中醫：如何消除惱人的風團？

蕁麻疹的皮損特點為皮膚上出現紅色或蒼白色風團、瘙癢劇烈、驟起驟退，一般數小時後自行消退，不留痕迹。蕁麻疹一般不會引起嚴重併發症，但會反覆發作，令患者不勝其煩，徵狀嚴重者可影響工作和生活。西醫認為這是過敏性疾病，由於各種原因（包括機體免疫因素，進食牛奶、蛋類、貝殼類和堅果等食物；物理因素如褲帶過緊和久坐等刺激，接觸花草或寵物毛髮，外界寒冷或陽光刺激等）， 引起肥大細胞脫顆粒釋放各種致敏因素如組織胺，出現血管性水腫和劇烈瘙癢。

風團顏色不同 療法各異

風團發無定時，中醫稱為癮疹。蕁麻疹發生多和患者稟賦不耐，衛外不固，又遇風寒、風熱之邪侵襲或吸入某些過敏原，外邪客於皮膚腠理，營衛失和而生風團。也有因食入腥羶發物或腸道寄生蟲，使腸胃積熱，複感風邪，風濕熱邪蘊結體內，內不得疏泄，外不得透達，拂郁於皮膚腠理之間而發為風團。也有因年老體弱，氣血不足，以致虛風內生，加之衛外不固，外邪侵入，鬱於皮膚而發為風團癮疹，多為慢性過程。

中醫治療此病並非用一個固定處方，因為病者體質和皮損表現迥異，治療上需要辨證論治，提供個體化治療。如風團色淡或蒼白，遇冷則發，得溫則減，口不渴，多屬風寒束表證；治療以疏風散寒止癢為主要，方用麻黃桂枝各半湯加減。如風團色澤鮮紅，遇熱受風加重，灼熱劇癢，得冷則減者，多屬風熱犯表證；臨牀最為常見，治療以疏風清熱止癢為治法，常用消風散作治療。如發疹常伴惡心嘔吐、腹痛腹瀉、神疲納呆、大便秘結或泄瀉，則屬腸胃濕熱證，治療應兼顧疏風止癢，通腑泄熱，可用防風通聖散加減表裏雙解。對於反覆發作的慢性蕁麻疹，治療相對棘手，可用玉屏風散為基本方作調理，調整免疫功能，防止病情復發。

另外，發作時瘙癢明顯的患者，可結合中藥外洗，止癢效果更佳。以下是一張治療蕁麻疹風團瘙癢的外洗方：苦參、黃柏、紫背浮萍、荊芥穗、地膚子、威靈仙、艾葉、白鮮皮各30至60克，每次可選3至4味，適量煎湯外洗。

忌食辛辣、貝殼蝦蟹、牛羊

由於蕁麻疹易復發，適當生活調攝，對防止復發非常重要。忌食辛辣、貝殼類海鮮（如蝦、蟹、帶子、蟶子等）、牛羊肉、酒精飲料等辛燥動風發物。飲食宜清淡，多吃蔬菜水果，保持大便通暢。避免汗出吹風。避免接觸致敏物質，如花粉、油漆塗料、塵蟎等。保持居室清潔乾淨。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長）