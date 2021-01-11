小貼士：每30分鐘小休 妙用工具慢慢做

‧ 腰頸盡量挺直，減少扭動身體及彎腰，有需要時利用工具輔助，例如：從頂揭式洗衣機拿取衣物時，別一次拿過多，可考慮用夾夾起在滾洞底的衣物；用前置式洗衣機，可坐在矮櫈上把衣物放入或拿出

‧ 清潔或執拾高位時，踏在四平八穩的櫈上，避免過分伸展手部及腰部，也不要踮腳

‧ 若需要長時間站立，可準備一張椅放置在旁，方便中段時間休息

‧ 出外購物可考慮用購物車，避免長時間提重物而引致上肢、腰背及下肢長期受壓

‧ 做家務時各種工具要盡量貼近自己，例如：清潔地板時別過分向外伸展，寧願多走幾步，行近要清潔的地方；要走近物件才提取，留意提取重量要適中

‧ 如需經常重複動作，如：拖地、掃地、抹塵等，要定時轉換兩邊手和重心腳，還有轉換姿勢及清潔方向

‧ 整理執拾時，常用物件盡量放在易取位置，例如在腰部高度，減低每次拿取所需物件時受傷的風險

‧ 做家務不能貪快，要用自己可承受速度

最後，大家可用暖水浸手和腳，暖敷肩頸、腰、膝關節，放鬆繃緊的位置。當然，要定期運動，強壯肌肉和筋腱，可大大減低家務危機。