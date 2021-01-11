家務危機四伏 從頭到腳「伸」走勞損

以看似簡單的清洗碗碟為例，洗碗時要動用手臂及指力，若要清洗又大又重的湯煲，對肩膊至手指都會造成更大壓力。長期重複類似工序，會引致關節及肌肉勞損，甚至關節發炎、肌腱炎或腱鞘炎。若工作枱或洗手盆高度不適合，腰背難以維持正常弧度，或自身姿勢不佳，有寒背傾向，也會對腰背造成影響。

腰椎長時間受壓 可致下肢麻痹

此外，其他家務也會對腰背造成壓力，例如：彎腰由洗衣機拿取帶有重量的衣物，還有扭腰伸背來拖地、掃地和吸塵等，都令腰椎負上更大壓力。若長時間維持或重複類似動作，會令腰椎勞損。當腰椎長時間在受壓狀態，肌肉持續收緊而沒足夠休息放鬆，會引致痙攣。腰背痛，就是在腰椎關節長期受壓及肌肉長期處於痙攣狀態時發生。嚴重者，會引致椎間盤突出，壓迫腰椎神經甚至中樞神經，引致下肢麻痹。

不少家務工作需要「眈天望地」，暗藏頸痛危機，例如：煮食、清洗碗碟、摺衫熨衫等，都需要長時間低頭，頭部重心前移，頸椎承受更大壓力下或引致錯位。腰椎與頸椎情况差不多，嚴重者有可能令椎間盤突出，引致上肢麻痹；另一方面，比如抹窗、晾衫、攀高清潔或執拾等，需要抬頭及提手。如長時間維持或重複動作，過度使用手臂和肩頸，不但對頸椎構成壓力，也會令頸部肌肉長時間維持繃緊狀態，令肩關節勞損。

最後，膝關節勞損也是家務危機之一。因為煮食通常需要長時間站立，而且蹲低清潔、打掃時，亦會令膝關節承受身體負荷。此外，出外買餸菜和日用品時，提重物走動亦加重膝關節負擔，加速勞損。

文：余卓霖（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：王翠麗

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