新冠變種 疫苗仍具保護力 專家：效用或打折 但減重症死亡

大家都期盼疫苗能終結這場世紀疫症。但有人擔心病毒變種，令疫苗失效；亦有人擔心疫苗副作用。打唔打？打哪款？請來兩名專家解答城中熱問。

■薛：薛達（Siddharth Sridhar，香港大學微生物學系臨牀助理教授）

■陳：陳潁琳（香港大學藥理及藥劑學系講師、藥物教育資源中心副總監）

問：新冠病毒變種，打了疫苗也沒用？

陳：病毒變種的確會令疫苗成效「打折」，像流感疫苗一樣。世衛每年討論下年度流感疫苗的組合，就是為防止病毒變種令疫苗保護力下降。面對新冠病毒變種，人類現時好像「以科技追緊大自然，永遠都慢幾拍」；不過，若mRNA疫苗可成功用於人體上，理論上只要抽出變種病毒外層的棘突蛋白，便可在短時間內砌出另一條mRNA，做出應對變種病毒的疫苗，研發時間會較傳統滅活疫苗快。但mRNA技術未算十分成熟，實際是否可行要觀察更多臨牀數據。

按目前臨牀觀察，變種病毒令病發率提高及染病者年輕化，暫未見死亡率上升，所以疫苗仍有一定保護力，「（保護力）高過完全不打」。要強調，接種疫苗目的是減低併發症及死亡風險，如減低病情嚴重程度、需要用呼吸機或入深切治療的機率。大家不應抱有「接種疫苗後可不戴口罩，不會染病」的心態。

薛：新冠病毒雖出現變種，但變得令疫苗完全失去保護的機率不大。原因是注射疫苗後，身體會產生多種抗體，病毒很難百分百變到令抗體完全無效。就算令到疫苗無效都不用擔心，部分生產mRNA疫苗的藥廠已宣布，6星期內可以調校新「formula」應付變種病毒。

隔太耐打第2劑 保護力或跌至零

問：疫苗供應緊張，為加快接種速度，可否讓大多數人先打第1劑，延遲打第2劑？

薛：臨牀測試是接種2劑同款疫苗來證明其效力，所以不建議只注射1劑。英國為了讓更多人接種第1劑疫苗，而延長打第2劑的間隔期，做法存有風險。「第2次見面，印象更深刻。如果隔太耐打第2劑，保護力可能已經跌至零……太耐無見，唔知你係邊個！」不少疫苗都需要接種2劑或以上，才能夠產生更多抗體，而且保護時效更長。

全家打更有效 免互相感染

問：新冠疫苗可百分百預防感染？什麼人不適合接種？

薛：新冠疫苗主要作用是預防有徵狀感染和重症，暫未有足夠證據顯示接種後能百分百預防感染。感染與發病是兩回事，約三成人感染新冠病毒而沒有病徵，但上呼吸道可能帶有病毒，可傳染他人。動物實驗發現，注射疫苗可降低病毒量，減低傳染性；再加上戴口罩和保持社交距離，假如不幸感染新冠病毒，傳染性或接近零。

長者抵抗力較弱，產生抗體的能力亦較弱，理論上疫苗對長者的保護和時效未必如年輕人顯著。科興第3期臨牀試驗結果顯示，疫苗有效率為78%，並可以防止重症。從社區的角度來看，78％有效率和100％預防重症（mRNA疫苗的臨牀測試結果亦同樣100％預防重症），對於控制大流行非常有用。

陳：mRNA疫苗屬基因工程產品，不少人擔心長者身體較弱，接種後較容易出現過敏反應。若有此憂慮，「老人家用傳統（滅活疫苗）可能會有信心少少」。但要留意，在一個家庭中，單是長者接種疫苗並不足夠，因其他家人感染後亦有可能傳染給長者，要「全家打先有意義，大家先會保護到大家」。

另外，不是所有人均適宜接種疫苗，有免疫系統疾病的人，包括類風濕病、紅斑狼瘡症等，或曾接受器官移植，長期服用類固醇或抗排斥藥等人，應先諮詢醫生意見。

兒童孕婦未有臨牀試驗 暫不宜打

問：誰應優先接種疫苗？

薛：有說法認為，應以年輕、常接觸群眾的人優先接種，可減緩傳播。不過香港不似英美出現大規模傳播，故首要目標是「救咗條命先」。許多研究顯示，65歲以上患者的死亡率最高。因此，建議長者、長期病患者優先接種，以減少重症和死亡率，減輕醫院壓力。年輕人做好防疫措施，可以「等一等」。兒童和孕婦由於尚未有臨牀試驗，目前不建議接種，預計兒童的臨牀試驗將在2021年中開展。

有過敏可避免接種mRNA

問：既擔心疫苗有嚴重副作用，又擔心疫苗副作用少等於效力低，點算？

薛：外國接種mRNA疫苗接近1個月，已有數百萬人接種，累積足夠臨牀經驗，暫未有突發的嚴重副作用。有人接種疫苗後出現過敏反應，估計是疫苗中用作穩定劑的聚乙二醇（polyethylene glycol，PEG）引致。PEG常見於多種產品，例如皮膚藥膏。對PEG過敏的人，接種疫苗後會有過敏反應，但不是常見副作用。如果有過敏病史的人，可避免接種mRNA疫苗，或接種前先評估。

mRNA疫苗副作用可能較傳統滅活疫苗「犀利少少」，老人家接種後可能覺得「病病哋」，可考慮接種滅活疫苗。身體對疫苗有這樣「副作用」也可能是好事，代表疫苗能夠刺激免疫系統，不過疫苗副作用少，亦不等於無效。一般而言，接種滅活疫苗後產生抗體數量偏低。目前為止，未知要多少抗體才能抵抗病毒，可能小量抗體已有足夠保護。

mRNA疫苗不改變人體基因

問：mRNA疫苗會改變人體基因？

陳：人體的遺傳物質DNA位於細胞核內，但mRNA不會進入細胞核，即使是人體原有的mRNA，在完成工作後便會被分解，不會「返轉頭入細胞」，故注射mRNA疫苗不會影響或改變基因。

問：mRNA疫苗研發時間短，不安全？

薛：新冠疫苗在短短1年面世，是由於加快文件批核處理，而非臨牀試驗馬虎了事。mRNA技術已存在十幾廿年，近年已有不少mRNA疫苗已完成第1期臨牀試驗，例如狂犬病、寨卡病毒病等。

陳：自有基因工程開始，已一直有人推動mRNA相關的研究，只因新冠疫苗才令坊間開始對mRNA有更多關注。惟現時mRNA技術「未算很成熟」，配套上亦要特別配合，如要以零下70℃儲存以保持mRNA穩定。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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