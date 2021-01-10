網學時代：睇片、玩app、網上家教 學日文50音邊樣最快？

學日文無二途，第一個關卡必定是先背50音，即如英文中的ABCD。而50音（清音）當中有5個假名在日常生活中已不用，加上撥音ん，實際上只有46個音。每一個音分為平假名和片假名兩種寫法，平假名最為常用；片假名主要用來翻譯外語如朱古力等字或是擬聲詞，寫法較簡單。此外日語亦會用上漢字，記者下文所學的都是平假名中的50音。

【記者實測】

◆用app學

app：Duolingo

實測時間：15分鐘

成果：記得兩個音

好處：每日提醒你練習、無痛學習

缺點：看不到盡頭

近日讀中大中文系副教授黃念欣文章得知有一個外語學習應用程式Duolingo，以遊戲方式讓用家輕輕鬆鬆免費學習日文。第一課彈出「い」字，同時播放聲音「i」（日文使用羅馬拼音發音，i音如英文讀音e） ，用家需要在下方三選一答案「i」。下一頁則圖文音並茂地要用家在4個答案中選出日文「一」（いち），其實根本不用聽懂或看懂日文，單看圖片就已經必然答對。

每一課大概設有10條問題，問題中會不斷重複出現、播放讀音、需要揀選該課重點學習的2至3個單音。耗時約15分鐘玩了兩課，回答共20條問題之後，記者至少無痛地學會了日文數目字1、2、3的讀法，看到「い」（音i）、「に」（音ni）會懂得發音，但除此之外，其實並不覺得自己的日文有什麼大長進，而且也不知道到底要學幾多天才能完整學畢所有50音，然而有趣的是，此app會每日提醒你是時候練習，才可獲獎章。

【記者實測】

◆睇影片學

影片：【原創】另類50音圖像記憶法！你還未認到50音，不妨試試！

一堂學會平假名！（YouTube）

影片長度：25分鐘

實測時間：2小時

成果：識讀50音，認得其中20音

好處：掌握到要學習多長時間 缺點：學習方式未必人人適用

作為心急之人，記者遂到網上找尋速學50音影片，找到一條圖像記憶法教學影片，香港女生沙兒錄製影片，為每一粒音創作了一個圖案或故事，例如是「く」是布穀鳥的嘴巴（圖A）、「す」是可樂的飲管（圖B）。

看畢影片，記者終於知道50音的所有讀法，能夠順利認得其中20音的寫法。一些較難分的平假名，例如「ぬ」（nu）和「め」（me），因為影片特別點出前者是有尾的牛發出「哞」聲，和後者是無尾的羊發出「咩」聲，之後就不再混淆了。

※疑難：部分平假名樣子難分

有好多平假名樣子很相似，例如有三音和數目字「5」字很相似，即さ（sa）、ち（chi）、ら（ra），即使看完影片還是無法分辨。

※達人教路（日文老師沙兒）：個5字有無罅？

其實只有ち（chi）、ら（ra）寫法如像數目字「5」，可以記着那個5字頭頂一劃是「癡住」就是讀「癡」（chi），而個5字中間有條「罅」的，所以讀罅（ra的羅馬讀音比較接近英文的la）。這樣就剩下左右翻轉書寫的5字さ（sa），可視為一條鯊魚，頭上舉了十字鯊魚旗。

【記者實測】

◆單對單導師網課

實測時間：1小時

結果：糾正了50音的發音，亦學了些簡單句子

好處：得知發音問題、逼你講日文

缺點：要提前預約、初學者難以和導師溝通

又因為黃念欣文章亦介紹了一個叫Preply的單對單語言導師配對網站，發現網課索價低至5美元1小時，記者於是膽粗粗報名，真的只花費5美元便上了1小時來自福岡Keitai老師的日語課。每個老師在網站說明自己的日文和其他外語程度，亦會上載可上課的時間表，用家可自由選取時段，但記者發現至少要預早24小時前預約。

Keitai老師自言英語程度是BB班，記者的日文程度亦是零，可以想像我們上課的情况是不斷充斥傻笑和尷尬。一個小時裏，老師糾正了我一些50音的發音，例如き（ki）音，記者原以為讀key，原來是不噴氣的短發音。也學了自我介紹「我是Amyわたしは エイミーです」（Watashi wa Amy desu）和香港人、早安、午安、晚安等短句。不過，作為日文初學者，最緊要是理解，記者在此次體驗後深深覺得找一個能夠溝通的老師可能更佳。不過，可幸的是老師不停鼓勵記者放膽說日文，也是一次很好的體驗。

【達人教路】

最有效：聽錄音

要完整念出網圖的10句日文，除了要學50音、撥音，還要學20個濁音、5個半濁音、33個拗音，還有促音和長音。看似複雜，但不用太擔心，其實這104個平假名讀音全部都是由5個元音あ（a）、い（i）、う（u）、え（e）、お（o）衍生出來。讀懂這104個平假名讀音和相應的104個片假名讀音，就能成功解鎖所有日文！

30歲的沙兒笑說，小時候喜歡收看日本卡通片《百變小櫻》，女主角小櫻在變身時所播的日文歌曲尤其動聽，因此小五時曾上雞精班日文興趣班，還記得當時花了兩星期才背熟50音，當時使用的方法是「狂抄」，不停抄寫50音加深記憶。長大後放下日文多年，直至後來因工作需要使用日文，2015年她決定全職攻讀日文，在本地東大日本語教育學校讀了一個一年制N5到N1課程（日本語能力試驗JLPT是檢測母語非日語者之日語能力的測驗，共分五級，N5最簡單；N1最難），一般要花上5至7年考畢的考試，她僅花一年密集式上課完成。

「當時是每日上4小時堂，一星期上5天，上課密集的程度是上課只要放空一會，之後就很難追回進度的程度，而且課餘還要繼續聽錄音、看動漫複習才成功考完。」沙兒憶述起讀日文的時光，她說當時20幾人入學，最後只剩5個，更面臨殺班，而她仍然堅持的理由是學費很貴：「那時又沒上班、又無付家用，所以一定要考到！」

宜找老師學 糾正發音指出錯誤

學成日文後，她全職在語言中心教書，亦會自己在網上收生教學，亦不時拍攝免費教學影片，因為她發現每天花少少時間聽錄音是非常有效和省時的溫習方法。但坊間的日文教學片多以普通話為主，因此她錄製了給香港人的廣東話教學影片。

不過，她認為除非學習時間極充裕，否則學習新語言系統宜找老師上課，因為老師可糾正發音、文型（即句型）錯誤，亦能起督促和啟蒙作用。她強調對於初學者而言找一個香港日語老師比找日本人好，因為在N4、N5的初階課程中打好基礎很重要，如果老師能夠同聲同氣表達到該日語的情緒，教學成果更佳。最後她鼓勵所有想學日語的人「頑張ってください！」（奸爸爹kudasai!），「最緊要找喜歡的東西學習，日劇也好、動漫、歌曲都好，才可持續學習」。

【文化分析】

bite-sized網課 難學好一種語言

聽到記者說上網學成日文，根本是不可能的任務，中大文化及宗教研究訪問學者林國偉笑言的而且確，這些網上俗稱bite-sized（一口大小）的課堂是有其局限，學習西洋棋、搖搖或許有用，因為這些興趣需要學技巧，但要短時間的網課學成一種新語言，根本是無可能。「學習語言時，只了解一個字的意思並不足夠，還要學習背後整個語言文法、用途和結構。例如說廣東話時，我們在溝通時不會說謝謝你，而是唔該晒。網絡是無可能創造這個語言環境。」

林國偉認為，Duolingo這種遊戲化的應用程式某程度塑造一個使用語言的地方，但用家在遊戲中得到的成就或喜悅，未必可轉化成對一種語言的了解，「很有可能你只是參與了遊戲化的體驗，但未必真的學懂什麼，平台給予繼續學習的動力，這亦其實是平台可以繼續生存下去的做法」。

■最終回預告

轉眼間，本欄已經刊出九篇了，下一期將會是最終回。

記者將和林國偉教授一起總結今趟疫情下的網上學習經歷，敬請期待！

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 受訪者提供、影片截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao