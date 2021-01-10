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2021年1月10日星期日
星期日生活
星期日現場：被捕前的12小時 我在做的2件事
冷暖見人心
名字 姓氏
七情上面：特朗普所不能給予港人的平安
周日話題：特朗普玩火自焚
開門讀書：讀台灣歷史應該學習什麼？
周日話題：後特朗普時代的三條問題
三松閣：金錢才是自由？
圖文城市：我最喜愛的倖存作品
什麼人訪問什麼人：歌手之外做電影的僕人 林二汶：音樂應該humble，應該忘我
阿貓阿狗：#94 貼心
在大學教植物學：爬牆虎裝楓
十二因緣：敲壁—書寫
movie chic movie style：末日與後末日想像
論語‧電影：唯有實踐
家明雜感：蕩氣迴腸的家族興替史──重看《教父大結局》
咩世界：第176期 ／飛氈
漫畫連載：That City那城 Vol. 28
星期日文學‧盧敏芝：大正．東京．田漢
{創「科」達人}趙永佳 回望通識科：是公民教育的勝利
另一個胃：鏡面圓頂朱古力慕絲 35℃完美演繹
網學時代：睇片、玩app、網上家教 學日文50音邊樣最快？
綠色生活：跑遊大嶼山 喚起民間守護力量
通識導賞：當交流與館藏被拆開……走一趟中大中國研究麥加
未來城市：模擬旅行、扮酒樓、拍片做KOL 疫中院舍服務可以去到幾盡？
論語‧電影：唯有實踐
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【明報專訊】第四波疫情消退得很慢，令人鬱悶，政府抗疫不作為，全民埋單，已是新常態，結果還是要等疫苗，打還是不打？選哪一款？哪一款有副作用？或會引致器官衰竭？又是一番拉扯。
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