副刊

星期日生活

圖文城市：我最喜愛的倖存作品

【明報專訊】牆上被塗上一層兩層甚至三層油漆的信息，2020年在街上屢見不鮮，奇妙地有些地方仍有一些倖存下來的作品，選出幾個特別有趣的作品。

上 / 下一篇新聞