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開門讀書：讀台灣歷史應該學習什麼？

【明報專訊】上星期說歷史有無限的寫法，準確一點，其實只適用於歷史學者，或學習歷史的人；因為歷史對獨裁暴政極權來說，只得一種、也只可以有一種寫法：順者昌，逆者亡，沒有其他。

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