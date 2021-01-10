七情上面：特朗普所不能給予港人的平安

港人看到詭異又殘酷的現實：鐵蹄踏踏，鐵腕握住喉嚨，香港翻盤無望。美國分裂成兩大陣營：支持民主黨的，不滿民粹暴力踐踏民主體制；侵粉則覺得「深層政府」舞弊奪權。另一邊廂，歐盟經濟不振，難拒中國投資巨利。國際社會的人權道義，頂不住雷厲風行的國安法，對香港起不了關鍵作用。

KOL售賣悲情與希望

這兩個月，我一頭栽進KOL的過山車，很留意當中起伏，與香港政局惡化，環環相扣。掉進侵粉大觀園，也跌入一個觀點角度的漩渦，做臥底無可避免浸淫局中，網中人很快同聲同氣。我幾十年前已經研究media literacy，對「重磅」標題、「爆大鑊」的鋪排，已算十分敏感，但也一步一步走入侵粉的結界。KOL十多廿分鐘的評論，format容易入口，好似朋友傾偈，有資訊之餘亦有認同感，因而減低了防避心。而我對支持特朗普的朋友，也有一份同理心，你我都是香港同路人。

當然對情節誇張的傳聞，我有很大戒心，例如特工法蘭克福突擊，奪取投票伺服器，發生槍戰有人死傷。KOL多次指，伺服器資料很快曝光，咁就一天光晒，選舉舞弊一目了然。但伺服器一直石沉大海。以傳聞觸發希望，KOL自己信埋一份，售賣悲情與希望，正中粉絲下懷，必定有助流量。追流量，是自覺或不自覺的行為。期望落空後就不了了之，用另一個希望來代替。

撐侵律師Sidney Powell起初被KOL追捧為經驗豐富的重量級人物，其法律著作高據暢銷榜。她不停高聲疾呼，舞弊有如大海怪，一放出嚟嚇死人，證據多到好似消防水喉噴射而出。翻盤大海怪，KOL講咗幾個星期，仍然冇料到。一個希望失效，新一個希望又來。德州議員帶頭，控告賓州改例違憲，告到最高法院，不少KOL喜出望外，紛紛說奇招必勝，因為高院法官五比四親共和黨，一定會為正義出頭。希望太大，失望也大，事後分析，高院法官冇膽接案，甚至可能被收買。

被收買變成百搭牌

被收買（compromised）變成百搭牌，所有不按侵出牌的官員、政客，直接間接都被視為親共，冇腰骨收受利益。最後連副總統彭斯都被視為叛徒。早前還傳彭斯辭職，KOL說：「咁就好啦，可以委任另一個，主持認證會，即時否決搖擺州的選舉人票，侵馬上翻盤。」傳聞一天，叫價高拆天，翌日冇咗件事，彭斯冇辭職，還站在程序那一邊。

有些情節更如驚慄電影：喬治亞州州長態度搖擺，原因可能受恐嚇——他的準女婿汽車爆炸死亡，調查車禍的警員，數天後自殺而死，係咪有景轟呢！KOL侵粉走入令人窒息的天仙局，出現草木皆兵症候群，他們相信一個鋪天蓋地的「深層政府」及「主流媒體」，勢力無遠弗屆；包括FBI、CIA、國防、參眾兩院議員、法官、白宮資深公務員，民主/共和兩黨的老油條，勾結各大報及大電視台；整個大集團，親中、搵着數、枱底金權交易、扭曲新聞、偏幫拜登。KOL說，美媒有如中國宣傳部、中央台、人民日報。這個美國政壇全視域，當中可能有某些根據，傳媒也有偏頗之處，但deep state真係龐大到無所不包，根本無法證實，講就講到似層層。當你一步一步接受這個邪惡大聯盟，侵及其支持者，掉入圍城之中，四面受敵，侵是受害人，因此用極端手法反抗，表面上變得合理。

侵粉相信自己站正義一方

我作為港人，身在香港困局，心理上有很多soft spots，聽KOL大談深層政府與中共勾結，又覺得香港走投無路，如何能擺脫鐵腕，心裏很需要一點希望，哪怕是不靠譜的特朗普。但想到這個全天候打壓特朗普的天仙局，偷換選票，隻手遮天，諗吓諗吓，其實好唔對路。如果天仙局係真，那麼美國政體就係爛到入肉，而侵是出於污泥而不染的濁世救星？！令我倒抽一口涼氣的是，KOL真的如此滑入一個天仙局症候群，讚美侵人品好，不煙不酒（喂，佢幾鹹濕㗎喎），虔誠和善，不好戰，絕頂聰明。KOL還安慰侵粉，「侵有高智慧，我們要信他，不必為他擔心，他一定能大戰群魔」。

而另一方面，尤其是幾個說普通話的KOL，大談deep state爛掉了，美國到了最黑暗的時刻，只有侵才能改變人類的命運。說到這裏，通常會相提並論共產黨的苛政，沒有侵的硬政策，中國人沒前途。講到咁大，嚇親人。令我更不知所措的是，佢哋好真心覺得正邪對立，決戰今天！但歷史善惡糾纏跌宕，你哋講到endgame咁嘅樣，呢個世界唔係咁發展㗎喎！侵確定不能連任之後，其中一個KOL說，善惡到頭總有報，壞人最後落地，KOL變成cult leaders。

我坐上侵侵過山車，這幾天下車都係頭暈暈，要detox一下。侵粉是迷局，裏面的人相信自己站在正義一方，要為公義而戰，國會入面發生暴力事件，KOL馬上說是左派極端分子所為。但我看英國電視現場片段，衝擊者是正常、激動、愛國的侵粉。多月來偏見滑坡，同場共震，熱血難平，才會搞出人命。我從這個echo chamber走出來，耳朵還充滿回音。

撐侵制華「斷鏈」收場

兩個月來的舞弊證據，可以舒展一下。例如，那個櫃桶底拉出票箱的閉路電視片段，有前段被「侵團隊」屏蔽後，看起來偷偷摸摸；若補回前段則並不異常。又例如，KOL不時說，喬州州務卿弟弟是華為高層，搵緊大陸錢，有利益所以反侵，事實上並無實證，係點錯相。不合格選票的指控，亦被逐點反駁。當然，傳聞本源於美國，陰謀論、海怪論等等，深層政府、左媒、收買、政變、軍管種種說法，也源於美國侵粉。華人KOL ride on美國大分裂，也ride on港人及海外華人對自由的強烈願望，拉動這半年「撐侵制華」的情緒鏈，最終以「斷鏈」收場。

我作為幾乎入甕的臥底侵粉，打個冷震，揮一揮衣袖，回到香港殘酷的現實。國安癲到連醫生護士都扣上歹毒罪名，清醒一點地去想，不想做順民、逆民、移民的港人，孤兒仔，冇靠山。不要奢望美國會出什麼大招拯救香港，制裁及譴責，也難阻香港隕落；彭定康、約翰遜，他們可以為我們打打氣，但他們也自顧不暇。我們留下來的，還是要面對我城的命運。

1月7日灰茫茫的下午，我一個人由榕樹澳沿海走到深涌，輕聲拍岸的潮汐、空群而出的白鷺、廣闊平靜的青草地，天地有安頓人心的奇蹟。特朗普翻盤救港是遙不可及的幻影，迫近眉睫的問題反而是：我有沒有面對鐵腕的平靜安穩？細心一想，被拘捕的溫和朋友，只是行使他們的公民權利，如今被定性為十惡不赦，他們的痛，不單是個人官司的痛，而是港式文明被辱之痛。我的功課是什麼呢？被捕的朋友，你我同行，傷香港之逝，傷痛於歹毒壓迫善良。

常言道，好人一生平安。時勢惡劣，好人不一定平安，行公義好憐憫的人，反被折磨。我一邊聽着海浪拍岸的微聲，一邊感受到被捕者的憤怒、冤屈與不安。柔弱的個人，如何面對一個獨尊的政權。深涌的草地上，滿滿是十字小白花。被捕的朋友們，重擔在肩，這是你們將要承受的重擔，共感同行，卻不能減輕你的苦難。我們詢問自己，若掉進了國安法被拘被囚的行列，是否願意平安地走過不平安的苦路。我在草坪前行，平安地接受不平安的香港，願意為自己相信的付出代價。我們今天銘記你的歹毒斷言，也記下我們尋求平安的承諾。不自由的牢籠之內，仍有翱翔天際的自由願景。好人一生平安，不是因為一帆風順，而是平安地忍受不平安。時代艱難，但願我們內心平靜，有足夠的力量承受重擔。

文˙馬傑偉

美術•張欲琪

編輯•林曉慧

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