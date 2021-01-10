我們都知道，那次初選，有六十萬港人參與投票。換言之，拘捕行動牽動了六十萬人的神經。計計數，六十比六十萬，一人抵一萬。投票不論得到官方認受與否，投票行為本身，代表了某種認同及授權。即是，被選的人，其實不再是她／他本身自己，而是透過選舉過程，成了民意的代表。

我聽到，有人說如此大規模高調的拘捕行動，儼如美麗島事件，又或是709大抓捕事件。美麗島與大抓捕之所以構成「事件」，反映着拘捕行動所波及的範圍，不只被捕人士，其影響更涉及與被捕者有關的大眾，一種命運共同體。而我們可以理解，在事件形成的過程中，整個平日我們不以為然用以治理社會的複雜裝置（dispositif / apparatus），都會史無前例地開始被看見。重點不是裝置會否一下子土崩瓦解，而是我們能否透過事件，看到和感受到有眾多的力量在形塑我們的日常生活。這可以是一種全民的覺醒，甚至是對裝置有着更深刻的了解。

誠然，過去我們都有一種期許，以為一個現代的政權，會以建設美好的社會，令人人安居樂業。這種以建設為本的治理所產生的裝置，好像又會構建一個個國民主體出來。但時代更迭，美好的建設不再了；或準確地說，這種美好的建設從一開始已是十分可疑。故此有人曾說，我們的從前，不過處於一種虛擬狀態而已。既然建設已讀不回，大家又看清當下的政治，不過是解主體（desubjectification）的操作，人是什麼這遠古已有的問題，更進一步被推到更遠古，然後被遺忘。

人是什麼？個體自由是什麼？

當建設治理要想像一個更好的生活，或以改良生活為方針，它必先對「人是什麼」有一種設想。設若，人配得生活得更有尊嚴，那即說明，在政權的治理哲學中，對人要生活得有尊嚴是它的施政大前提。但目下的政經現實是，誰會去管「人是什麼」、「個體自由是什麼」這些問題呢？若對人的想法沒有了底，那要去說治理，就不一定存在要建設更美好的整體人民生活這大前提了。如此，「人是什麼」根本是一幅丟失了的治理藍圖，亦因此，我們是什麼也不知從何說起。甚至我們的名字的原型，也可能是無底的游離分子偶爾在這短短人生中的小組裝。歷史告知，要使這支離破碎，無政權再珍視的主體找到意義，或許唯有透過一些集體的行動，才可遇到，方可成就。

眾裏尋他千百度，皆因她／他存在一種未完成的意義。故此我們也許能從別人同樣處於分離狀態的名字中，找到自己的部分或大部分相似之處。即使他們的名字被冠以某種罪名，被撕裂，我猜你也能從茫茫單字中，找到了她／他，也找到自己，又或是找到六十萬人中的另一些她／他，一種屬於這個社會的新主體。

字表上的一些空白格，留給讀者思考和觀察：究竟未來是陸續有來，故空白格是為未來而預留的，還是，我們那預期中會發生的事，來到某個階段時，可以停止，不需再續寫上其他的名字？

初選事件被捕與相關者名字：

戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、關尚義、吳政亨

袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋

劉頴匡、何桂藍、范國威、柯耀林、梁國雄、林景楠、鄒家成、陳志全、楊岳橋、林卓廷、李芝融、呂智恆

伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、譚凱邦、郭家麒、尹兆堅、吳敏兒

譚文豪、劉偉聰、胡志偉、施德來、李嘉達

岑子杰、安德里、黃碧雲、何啟明、馮達浚、劉澤鋒、毛孟靜

岑敖暉、王百羽、涂謹申、鄺俊宇、李予信

余慧明、劉凱文、袁偉傑、李國麟

黃之鋒、譚得志、羅冠聰、許智峯、張崑陽

文、圖˙余在思

編輯•蔡曉彤

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