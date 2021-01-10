翻下去，無奈又要讀到一些瀕臨失去的好人好事，譬如被譽為「學術研究聖城」的中大中國研究服務中心，還有趙永佳教授從頭說起一群大學教授如何本着一副想要收到好學生的心腸，因勢利導搞出一個後來遭受指摘的「新高中通識科」，人間的建立終究不是有人說一句有光便有了光，背後總有一番機緣與修為？

周三的大拘捕與特朗普支持者闖入美國國會的事件，各自都有人說意外與不意外，王偉雄教授就認為特朗普係勢估唔到會搞成咁的；曾當記者的泛民初選候選人何桂藍被拘捕後便寫字，思考當下處境，沉澱心情，做了紀錄。兩件都是「有史以來」的大事，而且都與選舉有關，有六十萬人參與投票的前者被指為手段非法有「顛覆國家政權」之嫌；後者則被狠批為挑戰民主制度，特朗普更可能面對彈劾。先前仰慕特朗普的一眾本地「侵粉」及當紅KOL難免要經歷夢醒時分，一桶桶冰水照頭淋之後會否發現一切建於浮沙上的寄託，原是虛幻？

余在思說，把人名都抄寫一遍之後心情仍然沉重，如果你也一樣，可以打開黃照達的「那城」漫畫，裏面有一道暖流。

編者話˙黎佩芬

圖˙余在思

美術•張欲琪

編輯•蔡曉彤

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