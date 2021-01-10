星期日現場：被捕前的12小時 我在做的2件事

（按：此文稿成於1月7日羈押期間，未悉將獲保釋之時；保釋後稍作修改）

我思考香港前路的參照，是2008年至2018年中國公民社會起落。我們那共同的對手，會使什麼招數？會攻擊運動中什麼弱點？政治犯除了梁天琦盧建民或劉曉波，還有伊力哈木和高智晟，還有溫州反拆十架的地下教會牧師。坐政治監，就是這樣一回事。

是故競選期間，我對一些人的反應有過不解。當我說要做好怎樣的心理準備，不信我的人會鬧我「賣弄悲情」、「講到咁大咪又係為咗10皮」；信我的人，則會說「不要把自己看得那麼高，排隊都未輪到你」和問我是否有自毁傾向、中二病末期及英雄情結。

然而我認為，這才是參與香港政治、對自己負責任的心理準備。不心存僥倖、對香港制度存不切實際的信心（「利物浦輸波，好！ 」），但也不誇大和妖魔化極權。將極權想像成吞噬一切的魔鬼，是思想上的懶惰；將它想像成一部運作高效，自我反饋機制完善的機器，細緻了解它如何應對不同刺激，才有辦法找到零件鬆脫的突破口。

以前大家常恥笑支教民將「今日係民主最黑暗嘅一日」掛在口邊，我也笑過；但被濫用得更嚴重的，是「香港𠵱家同大陸無分別」。問心就知根本就遠遠未到，如果大陸化是一個懸崖，我哋只跌咗大概十分之一。

不只是想嚇大家「低處未算低」。以往我會說，過往香港人對中國維權事件的關注，流於人道關懷，缺乏一種策略學習的視角。但最近，我的想法也有變。因為我開始明白，悲劇各有不同，香港唔係未變大陸，而係唔會變成那個已經成為過去的大陸——至少不是以同一軌迹。而那些大陸例子，到頭來，或許只是情緒上的力量。（譬如我想到國安案或會出現虐囚時，腦內浮現的是李翹楚穿上「公民」T-shirt拍照給許志永，那生氣盎然的模樣）。

中共的維穩控制手段，其實充滿彈性，有很多層次和空間。例如以「喝茶」作為緩衝，對異見者實施禍及家人朋友的經濟、就業封鎖等，很多軟性硬性的監控、預防。但在香港這個「法治」社會，國安法的實踐卻是一句口號還押一年，不留餘地。是香港各個執法部門的既有機制容不下飲茶、監控這些軟性手段嗎？

一位朋友對國安法與香港法院這半年來的糾纏，比喻精準：與其說國安法在破壞香港的司法獨立，不如先承認香港從來沒有（從來都沒有）司法獨立的制度保障，而國安法正利用香港健全的普通法系統作為「儀式」，透過案例、透過法院的實際權力，利用司法系統中為迴避釋法而妥協的傾向，將中國式「依法治國」嵌入本不兼容的香港制度之中。

與其再談香港的制度是否「頂得住」或「頂唔住」中共，不如換個角度，探討中共的控制遇到香港既有制度時，會以點樣的方式吸納／反利用；或是，香港的制度如何令中共的戰略產生改變？

對手手段不同，中國經驗未必是參照，但在行動這個維度，12港人案的重要性就在於：它逼香港人正視中國的抗爭經驗，不是作為參照物，而是作為合作者。最簡單如下次若再有人送中，而盧思位任全牛已陣亡，還可以找哪位？

「一人一信」行動有迴響令我很高興，覺得是因為我有這些想法、導致我特別用心促成這一件事，還與吾友鄒幸彤成功將隱含中共刻意框限其定性的「維權律師」字眼，置換、正名成「人權律師」。

不過是運動中格外瑣碎、細到看不見的一點，但覺得自己有份拓闊了一點點新的空間。於是1月5號這天，我很愉快。

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六點三被門鐘聲吵醒之前，我三點半才瞓落牀，睡前一面在聽姜濤、Anson Lo和柳應廷的歌，一面研究世界各地的Fandom現象，安排了起牀後去錄Podcast，談Fandom的抗爭性。

姜濤奪得叱咤男歌手後，評論滿天飛，什麼角度都有，對將MIRROR捧上高位的fans，卻是清一色負面。但我覺得這個群體正是整件事中，最令人感到鼓舞的部分。

「粉絲文化」在不同的社會文化中落地，會演變為不同的模樣，毋須以「盲粉」、「受資本製造的民主假象操弄而不自知」視之。即使大家不期望香港的這群「fan屎」會怎樣幫助民主運動，也千萬不要因為他們「只是一群睇靚仔的𡃁妹/師奶」而忽視她們的動能。

楊不歡在端的一篇〈民主的假象，與撕咬的真相——大陸女團〉中，詳述中國「飯圈」的面貌：選秀節目中，粉絲覺得自己支持的選手受到電視台、資本、官方輿論控制等不同勢力的夾擊，沒有後台的偶像選手，一定會被無情淘汰，只有fans的力量才可以「逆天改命」。如果fans夠黐線夠團結，24小時瘋狂換acc投票、幫偶像刷流量做新聞、打擊有後台的選手，或許能為自己支持的那個沒有後台的偶像，換來一線生機。

因為中國的特定環境，粉絲會接受選舉一定造假、電視台與唱片公司一定有枱底deal，會主動迎合不公平的遊戲。但正如其口號「逆天改命」，在迎合資本設下的遊戲規則同流合污的同時，粉絲的初衷，仍是盡自己力量，為偶像爭取一絲在權勢壓迫下改寫命運的機會。

即使那只是一種幻覺，又怎能否定這種動能。

同樣的熱誠，置身於民主社會，一切就立馬變樣：當韓國的粉絲看到自己喜歡的選手爆冷落馬，會循法律途徑追究，鬧到檢方出手將節目組告上法庭，監製承認造假入獄3年。

6號凌晨我在研究「BTS捐一億撐Black Lives Matter」。BTS、Blackpink表態撐BLM背後，是歐美市場的巨大誘因。我讀到，BTS的YouTube有13% subscribe來自美國，而在BTS表態前，他們與經理人公司Twitter早被tag爆。「音樂風格承襲自黑人音樂的韓流團體，不應對BLM沉默」是粉絲強推的觀點。要求偶像表態以外，US韓流粉絲也在Tik Tok（沒錯就是中國的抖音！）發動行動，當警方呼籲民眾提供「黑暴」影片，就send偶像賣萌片段打爆警察server；特朗普集會公開登記，就大舉霸位再no show要特朗普對空櫈講嘢……

Fans的政治行動，反映了不同的社會結構與意識形態、能造就怎樣的年輕人，但當中一以貫之的，是一種由「愛」去推動的動能。

雖然對香港的民主運動不直接有用，但我辦Podcast的初衷，就是想分享世界各地有能量與創造力的故事，離香港愈遠、愈意想不到，對香港的啟發就愈大。感謝姜B，促使我又看到、了解到、學到了這麼多。不過Sorry我還是更喜歡你朋友Anson Lo，本着研究心態看了叱咤，一不小心就被感召成了神徒。

學到嘢的感覺真是超級愉快。1月6號凌晨3點半，帶着明早起身再睇埋泰國韓流fans如何籌錢買gear的期待，我就這樣睡了過去。醒來，已是警察撳門鐘的聲音。

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羈留室原來不可以要紙筆，7號早上在八鄉警署搞手續期間連忙寫下這些交給律師。在外等待的朋友收到傳話，竟是「唔該幫我搵《星期日生活》要定一版」，應會十分無奈。

當然也是會擔心：子悅的情緒怎樣？成日失眠的Owen在臭格睡得着嗎？岑生應該跟我差不多興奮。八鄉元朗兩署出入見到廸，總想起菜園新村小公主嗲爸爸的樣子。

可能很長時間不能保釋，但我狀態OK，還在想這些有的沒的；直到最後一刻，我做還是那兩件事：行動，學習。環境轉換，仍可繼續。

自知也不是什麼真知灼見，或許我想表達的只是：即使我的淡定看來很黐線，但並非不可理喻。幾天前才跟Owen抱怨，隨着抗爭能見度漸低，「你哋好勁」聽得愈多，愈覺得自己成為了抗爭社群中的異類。外媒問我為何面對國安法而不畏懼，我總答：有什麼出奇？2020年7月1號，曾經出過灣仔、銅鑼灣的香港人，至少有10萬個，不同之處是我們做咗畀人影樣的吉祥物。

我還是想要相信，明瞭香港的真象與一切代價仍未放棄的人，在香港有幾十萬。我想自己不是被鼓勵的對象、令人好奇「點解可以咁堅持」的客體，而是眾多堅持着的人當中的一個。

中國公民社會、以至粉絲文化的種種，指向一致——在各異的壓迫中，唯有人的自主，是極權欲百折而不撓。瘋狂加速的路上、除了極權與壓迫的手，是我們的動能拓開了絕境，哪怕只有一點。

對當日排除萬難的戴教授，無限感激。但願回頭看，會發現今日這一段，正是歷史對香港民主運動的慈悲。

羈留室原來可以唱歌。滿腦都是《一所懸命》、《孤獨病》與《水刑物語》，但歌詞實在背不來，就唱達明，最喜歡《我等着…你回來》的《別等》，可惜已無機會聽明仔唱現場。2019後聽這歌，腦中總浮現：煙霧之中，抓不住前面不相識的背囊帶，目送他/她一往無前地衝入硝煙，未及回神，已是槍聲一片……

看到元朗反黑將護照放入證物袋的一刻，另一隻鞋子終於落地。聰、喪崑、平仔、佛康、晴、樂，今生，就此別過。

別要別要問我可知有重逢一天

別要別要問我心中可掛念

淚已亂我視線風吹過落霞翩翩

就似是我熱熾的血流滿這地面

隨風就此步遠 也知你的心更亂

只望明天

也許你可以給我 許一個願

悠長夜正漫漫 月也為我黯淡

此際踏向夢幻 越過萬裏阻限

然而自我別後 別要為我等候

此際越過夜靜 路向沒法肯定

寒風和應

1月7日

於八鄉警署

文˙何桂藍

美術•張欲琪

編輯•林曉慧

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