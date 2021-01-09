寵兒相伴 拱廊邊歎主題下午茶

酒店每月均會於半露天場地The Arches舉辦「寵寵愛寵下午茶」聚會，一眾狗主人可帶同寶貝來吃下午茶。除了主人們可以分享飼養心得，狗狗也可以和友伴玩過痛快！屆時還設有寵物市場，有狗狗飾物和零食攤檔，亦有獸醫分享護理心得，以及由專業攝影師提供拍攝紀念照服務。

■香港美利酒店「寵兒度假遊」

房價：每晚$2800起；另加一

日期：即日至4月30日

內容：

‧每房最多可供2名成人、1名小童及1隻10公斤以下寵物入住

‧可攜同寵物於Cotton Tree Terrace享用雙人早餐、寵物主題下午茶

‧ 每晚$900餐飲消費額

地址：金鐘紅棉路22號

詳情：bit.ly/3hw2942

查詢：3141 8888