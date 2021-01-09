梅窩度假慶生 毛孩享手工美食

雖然梅窩交通不算便捷，但勝在人少，更方便主人與狗狗體驗不同的戶外活動。酒店的戶外範圍，如花園、露天茶座、酒店外行人路等，均可供狗狗自由進出。當然難得來到梅窩，也可以走遠一點到銀礦灣瀑布，附近也有很多行山徑，可以來個短途遠足，比如香港奧運徑，還有梅窩至愉景灣的郊遊徑等，都是相對輕鬆的選擇。一於趁這個機會，讓狗狗好好感受腳下的草地與泥沙，親親大自然！

■香港銀礦灣渡假酒店寵物客房套票

房價：每晚$1430起（每月價錢不同，以酒店官網為準；另加一）

內容：

‧雙人寵物客房1晚（僅限貓隻或體重25公斤以下狗隻入住，每房僅限2隻寵物，總體重不超過25公斤）

‧ 雙人早餐、精選晚餐

‧寵物小食（香脆曲奇）、鮮食晚餐（西蘭花、雞肉、紅蘿蔔）

‧ 另設寵物下午茶，每份$108（另加一）

地址：大嶼山梅窩銀礦灣D.D.2地段648

詳情：bit.ly/2KCbE5J

查詢：6810 0111