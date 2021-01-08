《狂舞派3》金馬台上唱好廣東話 香港hip-hop還可rap什麼？

在金馬獎獲得6項提名的電影《狂舞派3》，包括金馬獎最佳原創電影歌曲，也就是文章要介紹的電影主題曲《歡迎嚟到呢座城市》。此歌早在電影開拍時開始創作，配合《狂舞派3》的故事片段。電影由陳心遙監製、黃修平導演，故事講述不同範疇的創作人因便宜的租金雲集在工廈區，他們擔任《狂舞派》及《狂舞派2》幕前及幕後，然而地產商希望把工廈區打造成商貿區，所以加租和巡查，同時又邀請創作人參加優化工廈計劃。阿弗說︰「這件事的性質和hip-hop好原始、自發地做出來的事情，有沒有衝突呢……在這些事件中，就會體會到（嘻哈）背後的精神是什麼，究竟應何去何從？」電影暫定今年農曆新年在香港上映。

大合唱與說唱拼合

這些歌詞最為突出，就是說唱（rap）及大合唱部分的對比。Heyo說︰「我（們）的創作方式是把電影中rap的段落，抽出來再組合，加多一段chorus（副歌），形成衝突位。」他說的副歌，其中一段歌詞是這樣的︰「全城來／肩並肩／人連人／手挽手／齊祈求／快樂到永久」，這段由小朋友合唱而成。阿弗說，當時大家把電影中說唱部分抽出來的時候，發覺可以串連成一個敘事，他們和負責電影配樂的戴偉、陳心遙及黃修平一起討論時又覺得要有大合唱部分︰「大家覺得那些大合唱、正能量等，好多時候都變成維穩（的工具），好像沒有了背後的精神，那種大合唱的能量不同了……但正能量、和諧等，都是一些人心入面想要的東西。」

他們把大合唱和比較有衝撞感覺的說唱拼合起來，就是現在的版本，不少網民留言說聽歌後很感動，也有人認為MV畫面中的一堵牆，是「文宣被撕走的牆壁」，把歌連結到近年的社會運動。那些因為劇本故事寫的歌，料不到兩年後電影未上映，歌詞先打入民心，「所以是一件很奇妙的事……我們坐下來跟導演構思故事，談這齣戲，好多時候都會講到社會上的事情，或者生活上的事情……令這齣戲沉澱下來的東西，可以呼應社會。」阿弗說。

嘻哈和說唱，其實是兩回事。說唱是嘻哈文化的一部分，嘻哈文化還有另外3大要素，唱片騎師（DJ）、地板霹靂舞及塗鴉。黃修平在發布電影海報時也引起一時哄動，電影海報中的年輕人站在推土機面前，他也特意提到嘻哈文化的源頭。一般認為，嘻哈來自1970年代紐約最貧窮的區域南布朗克斯（South Bronx），年輕人失業，教育水平低，對現實不滿，把精力放在音樂和舞蹈派對，卻由此創立了嘻哈文化，在1980年代影響力更遍及全球。

邊緣文化創作人 絕處求生

Heyo和阿弗也是今次電影中的演員，Heyo的角色是龍城的獨立唱作人，阿弗是他的師父，兩人密謀發起反對行動。現實中，兩人在香港說唱圈也打滾了一段日子，面對過不少困難。阿弗在2000年代開始說唱及創作嘻哈音樂，曾經是嘻哈組合生番的成員。Heyo在香港說唱圈被譽為「說唱詩人」，在自己成立公司前，推出過一些混音帶（mixtape）和個人專輯《花華》，都是以獨立歌手身分自資發行。

他們笑言在說唱圈有不少「傷心的回憶」，但問到電影故事是否呼應個人經歷，Heyo只說︰「呼應到的，不單是做hip-hop的人，還有從事藝術、文化的人，他們絕處求生的情况。」他覺得《狂舞派3》會是在邊緣的文化創作人，他們生存狀態和嘗試尋找出路的示範。「我覺得如果這齣戲可以給人作為一個參考，相當程度可達到（我們）預期的價值。」

「現在很多事情不能說……」

在《狂舞派3》的故事，主要講資本主義、地產霸權的問題；而作為創作人，就要小心自己的創作、自己的藝術，淪為替政權及地產商塗脂抹粉的工程。Heyo和阿弗不諱言，在香港，政治、文化藝術及商業，處於一種失衡的狀態。Heyo先講商業︰「商業的東西，只是看錢，文化的東西不應該只是看錢。」然後再講政治︰「政府部門默默地去做一件事，但他們沒有切切實實去理解其他人的生活是怎樣。」他提到自己參加金馬獎的酒會，「文化局長會主動過來，凌晨兩三點的時候，主動過來派卡片，你明唔明，我也試過在林鄭（林鄭月娥）面前表演，她會不會話好主動走過來？不會呀。我試過這些情况，我會比較到，就是大家處事、對待文化（的方式）都不一樣」。

兩年前Heyo成立了自己的公司「原律流」，他也格外留意香港嘻哈文化的生態環境。在他心中，文化與次文化的分別就在於，「如果你在商業世界賺錢，再把錢投放去這個地方的話，它就只是次文化。它要自己可以行（持續發展），吸納到其他文化的人（去支持它）」。他認為香港的說唱，暫時還不是一個自給自足的文化。「我們這齣戲本身就是關於社會上沒有一個榜樣，我們都想尋求一個榜樣，但心知已經好難找到，因為（現在）跟以前的世界不同了……只能大家一齊去摸索。」而阿弗在訪問時說他將會退休，也就是離開說唱圈。他說到政治上的失衡︰「現在很多事情不能說……很多事情，在腦海想過後，會怕危險，之後把它改了。」這樣失衡的情况，香港嘻哈文化如何發展下去？

廣東話 香港說唱特色

問他們香港說唱的特色是什麼，原來很簡單，Heyo說︰「粵語、廣東話。這個是一定的，其他地方不會用我們的語言。」 阿弗說︰「廣東話是麻煩的，高調少少又會不同了。」說的是廣東話總共有九聲六調，相比之下，韓文，或者只有四聲的普通話，創作說唱的難度較低。他又舉例，「膠袋」和「交代」，聲調不同，可以是兩個完全不同的詞。

然而，也有很多人嘗試用廣東話做特別的創作。例如德國有一對組合Symbiz，創作以廣東話為主的歌曲《快啲》，收錄在他們的Broken Chinese EP，Heyo即興rap了兩句「快啲快啲起身快啲／我哋打個鼓我哋用隻筷子」，文法上、字句順序上跟我們日常不太一樣，卻又能表達其意思。又例如另一本地製作人及歌手阿鼠MouseFx，用廣東話唱雷鬼（Reggae），這個音樂類型一般是來自牙買加的舞曲總稱。之後又談到近年成立的獨立唱片廠牌「撒野作風」，他們的說唱歌手包括Matt Force及YoungQueenz，亦頗受歡迎。

談到香港嘻哈音樂的未來，Heyo說︰「多了人去從事嘻哈的音樂創作和跳舞等，他們沒有什麼，但會相信，有些人是相信了就去做的，有些人要看到個結果才去相信，是兩種不同的人。」他們認為近年香港嘻哈音樂發展不俗，在網上不時發現新的組合有一些好的創作，而且已經有了固定的粉絲，Heyo續說︰「嘻哈懂得『搵窿捐』。」阿弗說︰「香港這個地方（有沒有生命力）我不知道，但這裏的人，是很有生命力。」

●《狂舞派3》

前導預告連結︰bit.ly/3ozMoMd

主題曲《歡迎嚟到呢座城市》

MV連結︰bit.ly/2Xf2XRv

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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