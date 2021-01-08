父子檔「捨得」用料 靚湯米線 「海龍皇」點睛

紅磡黃埔花園新米線店「原作養生湯米線」，主打14款無味精原味湯底，搭配江西米線等粉麵。小店由杜氏父子一同經營，父親安哥負責營運，兒子Jacky則主理烹調。安哥從事高級飲食管理逾30年，20年前在澳門曾吃過一碗川芎魚頭湯米線，當時的米線以辣味居多，反之這碗藥材湯底味厚濃郁，真材實料，無落味精，一直讓安哥念念不忘，希望有機會開一間以靚湯底為主的米線店。兒子Jacky為90後，入行10年以上，曾在利苑酒家及龍璽酒家工作，擅長烹調湯類。巧合地，父子兩人去年也離開舊東家，安哥想一圓米線店夢，於是找Jacky齊齊拍住上。表面上，安哥看中兒子的手藝，實情是他知道兒子同樣想創業，鑑於Jacky只有打工經驗，管理經驗尚淺，安哥便藉「拍檔」之名，悄悄地將畢生管理經驗傾囊相授，包括貨源管理、交收貨至人事管理等，以及他多年來信奉的營運精神——捨得，安哥說要有捨才有得，要Jacky記緊不要為慳錢或賺盡客人的錢而入次貨，一定要用好的食材炮製美食，客人才會吃得滿足、開心。

限量雞湯底 足料熬半日

的確，由Jacky製作的湯底便感受到父親教他的「捨得」精神。好像他們的雞湯底，以豬筒骨、瘦肉、煎香的老雞等材料熬煮8至12小時，最多可製成300碗湯底。王牌湯底則是海龍皇湯，此湯是Jacky在龍璽酒家工作時的得意之作，這裏的湯底依足他過往的做法，材料有新鮮的波士頓龍蝦、海蝦、蜆肉，以及蝦子、時令蟹類等，他先將蝦及龍蝦切粒打成蓉，再煎蝦肉，在蟹水（煮蟹後的水）裏放入所有材料熬煮6至7小時，湯底清爽，鮮味十足。由於製作需時，每次一鍋只能煮上10碗，每日最多只能供應50碗，性價比極高！

桂花雞翼甜蜜蜜 涼拌小皮蛋Q彈

湯底之外，小食製作也不「慳皮」，選用上乘材料，如店內免費任添的酸醃蘿蔔就是選用日本白蘿蔔，而店內大受歡迎的桂花蜜糖雞翼，以大量桂花加入蜜糖煮成，花香突出。還有一道自家製涼拌小皮蛋，是Jacky親自把鵪鶉蛋醃製成皮蛋，蛋身偏黃，口感彈牙，自調的辣汁後勁強烈，愈吃愈過癮！

●原作養生湯米線

地址：紅磡必嘉街120號黃埔花園三期 翠楊苑地下34號舖

查詢：2865 0022

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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