68E九巴 奇樹旅程 紅葉抱湖 老榕吞屋

【1】青衣站

神奇公園 楓香落羽松排隊染紅

這次巴士遊，以期間限定的紅葉拉開序幕。秋冬向來是遊日賞紅葉旺季，今年旅遊夢成泡影，但這種冬日風情又豈止見於異國？我們第一站來到位於青衣市中心的青衣公園，在人工湖畔的一整排落羽松，在冬日披上橙黃外衣，樹影倒映於人工湖面，漣漪泛泛。園內還有多棵楓香樹，其三裂掌狀葉片早在秋季轉紅。

青衣公園佔地7.09公頃，園內百花齊放，桃花園、荷花池、棕櫚園各具特色。這兒亦被鳥攝者稱為「神奇公園」，因為不少市區罕見鳥類也愛逗留此處，難怪涼亭下長駐多支龍友「巨炮」待命，等待捕捉鳥兒捕食、打鬥或求偶的珍貴畫面。

【2】長亨邨站

花心車仔麵 「天使」「 魔鬼」爭寵

從青衣公園步行15分鐘，可到涌美老屋村醫肚。雖然不少人形容青衣為「美食沙漠」，但沙漠中仍藏着華記小食店這片綠洲。小食店從1968年開業至今，在第二代主理人王子掌廚下，供應與眾不同的車仔麵，配菜及小食逾40種，款款有賣點。例如厚身入味的花菇，購自韓國，加入日本蠔豉熬製，是外賣「加餸」熱選；雞翼口味也有6種之多，分別是黑糖煙熏、天使（以7種香草醃製）、魔鬼（麻辣）、生炸、蜜汁燒和層次（在不同時間加入香草醃製後生炸）；還有「出奇蛋」，是以日本岩鹽及熱水慢慢浸熟的流心鵪鶉蛋！祭過五臟廟後，可步行至長亨邨站，登上從青衣站開出的68E，正式開始巴士遊。

■華記小食店

地址：青衣涌美老屋村90號地下

查詢：2436 0710

【3】高埔村站

水頭古蹟滿書香 水尾樹屋百年情

巴士沿長青公路及汀九橋行駛，沿途可飽覽海景，遠眺青馬大橋，穿過大欖隧道後便抵達高埔村站，車程約20分鐘。下車後在鄉村小路徒步約10分鐘，來到蘊藏不少古蹟文物的水頭村，可一賞被列為法定古蹟的二帝書院，以及紀念鄧氏族人中舉的泝流園等。再走到水尾村，遠遠便見一棵巨大的老榕樹，走近一看，枝繁葉茂的大樹，盤纏着一間磚屋。這座錦田樹屋，據說早於清朝建成，後來荒廢，旁邊的細葉榕愈長愈大，氣根橫生，漸漸吞併石屋。鑑於其樹齡超過100年、特殊外形及歷史文化價值，錦田樹屋被列入古樹名木冊中受保護。樹屋附近，大池塘「平湖」（圖）波平如鏡，野草、村屋、山巒倒映於湖面，風景舒心。

【4】蝶翠峰站

穿越奇幻隧道 遠觀頭號鬼屋

原路折返高埔村站再上車，坐8個站便到蝶翠峰站。車站不遠處，可看見荒廢的古宅「筱廬」，它是三級歷史建築，亦被稱為「香港十大鬼屋之首」。主樓為中西合璧的兩層式建築，建於1940年代，凋零多年，藤蔓叢生，詭異神秘。徒步約10分鐘到大旗嶺路，還可尋訪另一奇幻打卡位——2016年因鄭秀文《八公里》MV聞名的「元朗綠色隧道」。隧道呈圓拱形，內壁以一環一環的綠色鐵皮搭建，在亮白的光管照射下，走在其中，別具科幻味道。

【5】元朗公園站

元朗公園小橋流水 古木見「人面」

回蝶翠峰站上巴士再坐4站，便來到總站元朗公園。最後一段往元朗公園的路，綠樹成蔭，下車踏入元朗公園，同樣滿眼翠綠。公園依山而建，內有逾千棵樹木，當中名氣最大的兩棵，是位於公園邊緣的人面子。這兩棵原生的人面子，冠大蔭濃，獲列於古樹名木冊。於6至11月的果期，人面子會生出內核有數個小孔、狀如人面的果實。走上公園山崗，沿途經過小橋流水、人工湖和瀑布，最後可一訪飼養了30多個雀鳥品種的百鳥塔（圖），並登上塔頂俯瞰元朗景色。（受疫情影響，百鳥塔暫不開放，參觀前宜致電2473 6511查詢）

■68E號線

班次：20至30分鐘1班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$11.1

車程：約48分鐘

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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