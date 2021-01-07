小熊隨行杯 歎時尚咖啡

雖然咖啡並非Polo Ralph Lauren本業，但其對咖啡質素的要求並不比專業咖啡店低，例如專為滴漏式冲泡方法而調製的Ralph's Organic Drip Blend，採用產自南美洲及亞太地區的100%有機咖啡豆調配，組成創新而平衡的風味；還有同為100%有機產自非洲、南美洲及亞太地區，配方特別為意式熱壓濃縮冲泡的Ralph's Organic Espresso Blend，和以純天然的Mountain Water Process加工程序去除咖啡豆內咖啡因的Ralph's Organic Decaf Espresso Blend，口感同樣複雜細膩。

在現在一片減廢呼聲中，手持膠杯紙杯的外賣咖啡走在街上已不再look cool，因此品牌最近推出了Ralph's Coffee×Sttoke BEAR-ista咖啡隨行杯（$290），以後無論外賣咖啡，或以掛耳式咖啡濾袋自行冲製，都可減廢兼歎啡。隨行杯會在置地廣場歷山大廈Ralph's Coffee期間限定店（2月14日或之前）及海運大廈的Ralph's Coffee限時發售。

查詢：Ralph's Coffee 6029 7956（Landmark店）

文：溫兆明