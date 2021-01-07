度假系列 童年繆繆的異想天開 少女味衣飾 可愛兼懷舊

因為品牌Miu Miu以設計師Miuccia Prada的乳名命名，加上設計偏向年輕活潑，容易令人聯想到小女孩探索家中姊姊爸媽，甚至婆婆的衣櫃，把衣服mix and match且樂在其中的情景。品牌最新推出的2021度假系列，一如既往充滿小女孩異想天開的衣飾配襯。除了充滿可愛少女味的公主袖短裙、褶飾邊蛋糕裙、傘裙、半透明褶飾闊V領公主袖印花上衣外，還混搭了各種意想不到的元素，例如「佬味」濃的幾何圖案冷衫和禮服西裝外套、一系列綴以豹紋裝飾的晨褸、用色鮮艷的細格仔圖案，以及類似1960年代兒童圖書畫風的貓咪印花，可愛兼懷舊。

豹紋裝飾晨褸 鮮艷格仔圖案

若說到貫穿整個系列的，就要說到傳統棉質運動衛衣元素，包括oversized有領開胸或過頭笠上衣、衛衣tube top、束繩原子褲及jogging pants等。部分有「Miu Miu」、「Miu Miu Club」或「Miu Miu League」等字樣刺繡，感覺猶如學校運動服或團體制服，配合系列其他設計形成強烈對比，醒目搶眼。

這個度假系列的廣告企劃也寓意深長，以「Miu Miu Icons」為名的企劃，找來不同年代的名人明星為模特兒拍攝宣傳照及短片。她們包括曾拍攝電影《九個半星期》（9 ½ Weeks），1980年代性感尤物代表——金碧辛嘉；憑1990年代前衛電影《半熟少年》（Kids）成為時裝icon的演員Chloë Sevigny；2000年起紅極一時的中國名模杜鵑；新進演員Raffey Cassidy、Emma Corrin及身兼歌手的Jordan Kristine Seamón；以及曾於Miu Miu 2020秋冬時裝騷開場走騷的演員Storm Reid。

她們來自不同年齡層，擁有不同膚色、氣質及個性，除展現女性的多面，還有Miu Miu不斷演變的時尚理念與理想。來自電影、時尚和音樂界的諸位女性，藉着廣告企劃反思偶像（Icon）的象徵意義：我們究竟如何定義偶像？偶像從何創造？任何女性其實也可通過著裝而改變外界觀念，憑藉如少女般勇於表現自我的精神，借助時裝重塑成自己心目中，或他人眼中的偶像。

查詢：Miu Miu 2523 7833（Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Kas A（Quest Artists & Models）

化妝：Daniel Leung

髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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