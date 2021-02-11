編織飾物、手袋不求人 DIY日系手織潮物掛上身

初試手織袋 花1星期完成

在剛過去的2020年，大家也許發覺自己雙手實在了得，因為避疫時，人人都躲在家中DIY大小物品，享受寧靜的me time。就像靠一對手和簡單棉線便能織出耳環、掛飾或小手袋的Fiona Li（阿Fi），1年前自學用包芯繩來織袋，經過不斷的打繩結、失敗拆線、再打結，以致手指頭都又紅又疼，最後她花了1星期織出第一個手織袋，感到非常滿足。「那時因為自己想買一個手袋，但覺得很昂貴，看到那不過是手工作品，於是決心回家自學。我在網上看教學片，又研究別人用的是什麼材料，但原來網上學打結很難，最初我連左右也分不到，繩子要剪多長又不知道，一切都是從錯誤中汲取知識。」

阿Fi有一份穩定的文職工作，但她對手織有一份濃厚興趣，現時晚間修讀設計，早在5年前已開始做針織首飾，放在網上購物平台寄賣；近一兩年也參加過手作市集，但又覺得不太適合自己。「我常常覺得自己的作品比較另類和偏門，擺巿集只會蝕錢。」

手織了第一個袋子後，她愛上了毋須很多工具的編織技巧，「原來一雙手可以做到這麼漂亮的東西，覺得很神奇」。專心編織的時間令她忘卻煩憂，於是她想到把學習範圍擴闊，把手織技巧應用在小巧首飾上，看有關書籍後更發現手織物品有很多款式，有些太誇張，有些難度高，於是鑽研出較適合亞洲人口味的飾物和材料，早前更開班教授編織耳環和手袋。她曾在非牟利機構教過導師手織袋子，讓他們再去教授弱能人士，這個經驗使她發覺教曉別人編織一件物品，比自製飾品出售的滿足感大得多，所以決定開班。

織袋設手工包 安坐家中睇片自學

現時阿Fi的工作室提供手織袋、手織耳環等教學，她更推出手織袋的手工包，讓人訂購後在家觀看其網上頻道自學。但正如她自身的經驗，單靠網上學繩結並不是最好的方法，如果有導師在旁親自示範和教授，效果會事半功倍。「新手的確有機會織錯，到時便要拆開補救，所以都說作品充滿了製作者的心血。不過『織錯』這情形其實很少發生，也不用太擔心呢。」

■roar2gather

費用：$300至$550/堂（約2.5至3小時，價錢按作品而定）

地址：屯門河田街7至9號冠華鏡廠第六工業大廈1座14樓A室8號房

查詢：9611 1401（WhatsApp）

文：顏燕雯

編輯：王翠麗、王素怡

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