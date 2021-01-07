西班牙精選：豪歎tapas 升級靚「腿」鹹香一點甜

餐廳亦提供20多款tapas，由$50至$120不等，想食得豪邁點，可選tapas套餐，自選3款或6款，計起來大約原價88折：火腿薯丸、黑松露火腿三文治、炸魷魚圈、和牛他他……再加杯sangria，邊飲邊食，chill！怕吃不飽？可以試試西班牙著名的paella，又或者烤肉主菜。慢煮一晚再半煎炸而成的乳豬亦非常不錯，大廚細心地去骨，一啖入口，外皮脆卜卜，肉質又細又嫩。另外，店中的麵食也不錯，尤其是以海鮮湯煮成的米形意粉，湯頭用上12斤蝦頭，加茄蓉熬煮6小時而成，鮮味濃郁，用來煮意粉及paella，十分鮮味。順帶一提，臨走前別忘了買點火腿回家，和堂食一樣貨色，但價錢便宜些，每包30克，加支酒，隨時可以和愛人即興來個火腿party。

■Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期（apm）1樓L1-13號舖

查詢：3148 1388

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