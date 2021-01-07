意國經典菜「疫」市發亮 鹽藏嫩魚 扑開吃出驚喜

九成食材意國直送 盡情發揮原味

香港的意大利餐廳，多不勝數，話口未完，位於灣仔全新酒店The Hari Hong Kong之內的Lucciola又加入戰團。Lucciola是意大利文「螢火蟲」的意思。想在當前暗黑的飲食市道發光發亮，問大廚Francesco Gava有何妙計。眼前這名笑容可掬，出生在意大利北部皮埃蒙特，曾在意大利、瑞士、迪拜等五星級酒店工作的大廚爽朗地回覆：就是靠優質的食材。「意大利菜好吃，全因味道純粹，靠的不是花巧的烹調技巧，反而是食材的原味道。好似最經典的水牛芝士沙律，就只得3種材料：burrata芝士、番茄和橄欖油。材料新鮮、優質，簡單就是美。所以我會選用Campania出產的長橢圓形小番茄datterino；南部Puglia出品的burrata芝士；以及產自西西里，以Nocellara del Belice單品種橄欖製成的特級初榨橄欖油。」對廚房每種材料都如數家珍，既顯出他對意大利食材的熟悉，亦反映在選材用料上的一絲不苟。難怪這裏不論海鮮、肉類，還是小至一個薯仔、一條甘筍，九成都是意大利直送，保證做出地道風味。

家鄉「賣飛佛」 鯷魚意粉飄鹹香

雖然生長在北意，但Francesco認為不應用地域來限制自己，所以整個意大利好吃的，他都會分批盡攬餐牌內。果然由北部皮埃蒙特的前菜小牛肉配吞拿魚醬，到中部最愛的日曬番茄鯷魚螺絲粉，至南部的鹽焗海鱸魚，都一應俱全。餐牌中還特別加入「My Favourites」一欄，當中4、5道菜，是大廚由細吃到大的comfort food，亦是真心推介。好像鹹鯷魚軟芝士意大利粉，就是大廚爸爸的拿手菜。當地人平時吃意大利麵，通常用橄欖油、牛油簡單炒一炒，其父卻愛放入鹹鹹香香的鯷魚來提鮮，還要用上家鄉特產的tomino軟芝士，令每條麵都被香濃的芝士汁包住，一啖入口，味道簡約，但層次細緻，是陪伴Francesco成長的滋味。

意北蛙腿 肥美鮮味

判斷一間意大利餐廳水準夠不夠，意大利麵當然是其中一樣評分準則，餐廳備有近10款麵食，當中4款是自家製作麵條，包括千層麵、寬條麵、意式雲吞及粗身麵條tonnarelli，其餘的乾麵條雖是現成購入，卻來自3個不同品牌，可見大廚對出品要求嚴格，反覆試煮試食，才敲定餐單。另一款坊間較少吃到的菜式就是龍蒿青蛙腿肉闊條麵，沒有看錯，意大利人也吃蛙腿。他們的青蛙是來自北部城市Vercelli附近的Acquerello稻田，肥美鮮味，拆肉後與自家製闊條麵吃，香嫩好味。

不過論特別，一定要數鹽焗奧爾貝泰洛鯛魚。當大廚從廚房捧出被鹽封得密密實實，只露出尾巴的鯛魚時，全枱人都覺得好奇又驚喜。1、2、3，用木槌子大力將外層鹽殼敲碎，冒住熱煙的鯛魚立現眼前。小心挑起魚皮，白嫩的魚肉纖維細緻，吃時加點檸檬汁，伴以沙律菜及波子般大小的意大利新薯，濃郁魚香中吃到點點香草的清香，魚不算大，點一條兩人分享最好不過。最後來一件用意大利蛋黃做的意式芝士餅，入口奶滑，質地輕柔，蛋香綿綿，吃過令人留下深刻印象。

■Lucciola

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 1樓

查詢：2129 0333

文：胡慧敏

編輯：林曉慧、王素怡

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