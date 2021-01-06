Double F：不如我哋由頭嚟過

時間恍似有很多不同的名字，我們用不同框架理解它，比如紀念日、各種deadline、循環往復的時節。時間往前，身體細胞卻在衰亡，然後新生，不斷重複的過程。而大多數人處事也是重複的序列與模式，於是重複的因與錯誤，推進同樣的果。2020有哪些纏繞你、仍未能處理和放下、糾纏不清的事？生活不能避免拖泥帶水，滯礙亂麻，樂觀些還可看成俗世之熱鬧，悲觀時不免感到煩瑣緩滯。

「不如我哋由頭嚟過。」在歲末重看23年前的電影，黎耀輝與何寶榮在病懨懨的異國房間，靠近、疏離、背對、生怨。當初二人為什麼要去阿根廷？他們的拖拉一早已發生。片初是海關在掀看檢查二人的passport，然後在何寶榮的passport上蓋印，時值1995年5月12日，而黎耀輝的passport蓋印是1996年1月3日，可能是黎耀輝追去阿根廷找何寶榮，說不如我哋由頭嚟過——雖然電影裏這句話總是由何寶榮說出。

在阿根廷的日子，他們買了一盞燈，燈罩是最kitsch的當地瀑布美景，他們問了很多人才知是伊瓜蘇瀑布，打算看完瀑布就回港。然後半途爭吵、分手……兜兜轉轉，好些重複的故事後，黎耀輝才決定回到地球另一邊的香港。

「有個地方可以返轉頭」

記得以前看王家衛訪問說，九七將至，突然不想再在香港拍戲，覺得離開愈遠愈好，所以走到地球另一端，到香港背面的布宜諾斯艾利斯。而戲裏的黎耀輝在1997年1月1日決定返回香港，後來王家衛說過，其中一個結局的預想是黎耀輝去到瀑布後生死未明。

我想，對黎耀輝而言，回到香港就是他的從頭開始。回港前他往台灣一轉，在夜市中看到小張到達燈塔的照片，而知曉那小吃攤檔是小張家人開的，黎耀輝說，他終於明白小張為什麼可以「咁開心喺出邊走來走去，因為有個地方可以返轉頭」。

《春光乍洩》英文名是Happy Together，但偏偏每個遇上的人都得分開，不能happy together。如果2021有一句對白要說，可不可以是「不如我哋同香港由頭嚟過」。縱使不能happy together，也願無論將來我們走到何方，都有個地方可以返轉頭。

文：方太初