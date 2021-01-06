華人女藏家拍品 見證留美奮鬥史

洛杉磯邦瀚斯拍賣行最近展出美國「中餐女王」江孫芸（Cecilia Chiang）及藝術商人Rosalind Ching Pastor的收藏系列。兩人原是在中國土生土長的大家閨秀，後來在美國白手興家創出一番事業。邦瀚斯美國區亞洲藝術部主管Dessa Goddard說，兩人不約而同在異鄉闖出一片天；而在人生路上，也同樣藉着收藏藝術品展示海外華人女性的真性情。

「中餐女王」 改寫美國中菜形象

江孫芸是美國「福祿壽」餐館老闆，曾被《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）讚許為「將美國的中菜帶到新境界之人」、美國「中餐女王」。Dessa Goddard指她一生傳奇，生於江蘇富商大戶的她曾經歷中國抗日戰爭及內戰。在動盪紛亂的20世紀中期，她移居到美國西岸舊金山生活。她原本與兩名友人合資經營餐館，但對方臨時退出。業主拒絕退回按金，江孫芸只好孤身一人迎難而上。餐館開業時人手不足，這名大家閨秀摺起衫袖，親手清潔廚房、打掃店面。

當時，正宗地道的中菜在舊金山還未普及，她憑着中菜特色和熱誠殺出血路，獲當地顧客及著名食家讚許，開始結識社會名流及收藏界名人。後來餐館遷往高檔地段吉拉德里廣場（Ghirardelli Square），由數十個座位擴展至多達300個，及後在洛杉磯比華利山開設分店。眼光獨到的她，把飲食界的好客之道帶到收藏界，收集大批好貨色，包括書畫、紡織品和瓷器等。Dessa Goddard說今次拍賣會展示了一張江孫芸的私用硬木麻將桌椅，可惜並未為它找到新主人。「她當年使用這套桌椅和舊金山名流知己耍樂，不但見證她在海外和好友的生活點滴，也刻劃了一段在異鄉奮鬥的故事。」

藝術女商人 延續收藏家族基因

另一女藏家Rosalind Ching Pastor生於上海藏家家庭，家族出產不少外交官。幼承庭訓的她自小承襲家族的藝術知識和眼光。1950年她參與芝加哥海軍碼頭區的一個貿易展會時，被當地風光迷倒，決定移居當地，開創精品廊，經營高級絲綢、布帛和古董買賣業務。Dessa Goddard說這名女商人來頭不小，她的叔父是對藝術甚有研究的紐約商人姚叔來。他和擅長研究玉器的前台北國立故宮博物院專家那志良一同指點她，鼓勵她建立私人珍藏系列，系列曾於2005年在檀香山藝術學院（Honolulu Academy of Art）展出並輯錄成書。Rosalind Ching Pastor品味獨到，除18、19世紀琺瑯瓷器外，最愛古代美麗動人的女性畫像。今次拍賣會，有幅長年在她故居門廊擺放的大型畫作《金陵十二釵》，以《紅樓夢》12名女角為主題。「畫中人是曹雪芹《紅樓夢》的一眾女角，共12個優秀的女子，每個人物的細節皆見畫中。」左二頸掛金鎖的女子是薛寶釵，右側最前排手拈花的則是林黛玉。此品曾於1990年代末在芝加哥藝術學院（The Art Institute of Chicago）展出。

兩名女藏家故事引人入勝，其吸引力在哪裏？Dessa Goddard表示，其最大賣點是兩人均經歷中西文化洗禮。「以江孫芸為例，她的一生便是一段20世紀的海外華人奮鬥史。」對於有共同經歷，或對這段歷史有興趣的人，都會對其藏品感興趣。而她的麻將桌椅，更是當時勤勞過後，與海外上流社會女性交朋友的平台。「江孫芸在加州Belvedere生活期間，曾把它擺放於一間俯瞰海灣、可欣賞金門大橋景色的房間中。」此外，兩名藏家曾典藏的中國陶瓷、玉器、紡織品及繪畫有深厚的傳統中國文化，在西方收藏界很受歡迎。Dessa Goddard稱這兩名女收藏家均高齡辭世，這批珍品記錄了兩人開創夢想的不屈精神。

● 江孫芸舊藏

《山水》（圖）

《墨梅》（圖）

● Rosalind Ching Pastor舊藏

《群蝦圖》（圖）

《翠玉龍鈕螭龍活環耳三足蓋爐 》（圖）

文：呂一心

編輯：王翠麗、王素怡

美術：謝偉豪

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