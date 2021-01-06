聽歌選擇：真無線耳機 入門價買靚聲

7小時連播 聲音細緻

如果對耳機有認識，會知道Sennheiser的產品一向多元化，有線耳機由數百元至過萬元都有，選擇十分多。反觀真無線耳機產品，其定價一向都在2000元以上，似乎未能顧及入門用家的需要，因此廠方最近特別推出CX 400BT True Wireless真無線耳機，售價只需$1599，以吸引一眾入門用家的需求。價位下降，用家最關心的當然是質素。此耳機的規格，大概是其中價位Momentum True Wireless 2的簡化版。

CX 400BT True Wireless跟Momentum True Wireless 2的相同之處，包括它們同樣使用7mm單元、內置電池提供7小時連續播放時間、支援藍牙5.1及支援aptX、SBC、AAC等音訊解碼，音色不會太差。

刪主動降噪 貼耳仍隔音

記者親身試聽，耳機的音色亦與Momentum True Wireless 2相似，有廠方一貫的聲音細緻度，同時在高中低三音上都有不錯的表現，對於愛聽慢歌又愛聽快歌的用家來說，都能滿足。

既然作為低價版耳機，功能上少不免有所刪減，CX 400BT True Wireless不設主動降噪功能，也不支援環境音模式（利用收音咪播放環境聲音），但廠方特別在隔音能力下了苦工，實際試用下隔音能力也相當不錯，足以隔絕大部分街上的噪音。此外，它的充電盒體積亦較Momentum True Wireless 2細，只能額外為耳機提供多13小時播放時間。

●售價：$1599

查詢：zh-hk.sennheiser.com