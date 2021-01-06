畫質升級 鏡頭更廣 口袋相機進化拍片神器

GoPro推出的相機，主攻極限運動用家，但由於其機身輕巧，體積夠細，就算非運動愛好者亦十分愛用。雖然說到方便，現時不少手機的拍片功能也十分不錯，但問題是會耗用手機電量，亦非每部手機拍片時都支援同步影相的功能，因此多帶一部輕巧相機，既方便拍片，又能騰出手機隨時影相，是旅行時不錯的配搭。可惜的是由於GoPro設計及用途上的限制，幾乎所有型號都只設有近乎魚眼的超廣角鏡頭，亦少有防震功能，要拍攝高質素而富電影感的影片，有一定難度，因此DJI便在2018年推出內置三軸穩定器及小型相機的OSMO Pocket，彌補市場不足。對於這類感光元件細的相機，當時用家有讚有彈，讚的是能放入衫袋褲袋，方便隨身攜帶，彈的是嫌感光元件太細，畫質不夠好；但經過近兩年的市場反應來看，證明體積小巧比起畫質，對大家來說更為吸引。

影相像素大升 增HDR拍片

儘管OSMO Pocket推出市面的時間不算太長，但廠方最近亦推出第2代Pocket 2，論外形及設計，兩者其實十分相似，但暗地裏有不少升級的功能。第一重點便是感光元件，上一代使用1/2.3吋CMOS，雖然拍片最高解像度為4K＠60fps，但相片解像度最多只有1200萬像素，對於想一機兩用的用家，略為不足，今次則改用了1/1.7吋CMOS，在同樣支援4K＠60fps下，可拍攝6400萬像素的相片，明顯更實用。

另一個重點提升的硬件是鏡頭。上一代的OSMO Pocket採用26mm F2鏡頭，提供80度視角，新一代則改為20mm F1.8鏡頭，提供93度視角。由於鏡頭更廣闊，拍攝風景或自拍時更加方便。此外，新機在軟件亦加入了全新的混合對焦2.0功能，對焦反應較上一代快，並新增HDR影片拍攝功能，影片拍攝最高2720×1530像素@30fps，就算在光差大的環境下拍攝，亦不怕質素不佳。

增設套裝版 附微型三腳架

Pocket系列除了機身細，另一賣點是配件多。用家可在機身加插不同配件，擴充機體功能，例如直接接駁手機、增加更多功能鍵等，不過上一代大部分的配件要另外購買。今次新機會推出兩個組合，分別是標準版及套裝版。前者包括DJI Pocket 2、保護殼、迷你搖桿、三腳架轉接元件、手繩、兩個手機連接頭（Lightning及USB Type-C）及充電線。套裝版則在標準版配件以外，附送微型三腳架、增廣鏡、全能手柄、無線咪高峰防風毛套、無線咪高峰發射端、雙頭充電線等。對專業用家來說，毋須逐件配件購買更方便。

●OSMO Pocket 2規格

鏡頭：20mm F1.8（等同135相機規格）

感光元件：1/1.7吋CMOS

最高影片解像度：4K@60fps

最高相片解像度：6400萬像素

儲存媒體：microSDXC，最高256GB

體積：124.7×38.1×30mm

重量：117g

售價：$2899（標準版）、$3999（套裝版）

查詢：3700 5700

文：吳一鳴

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com