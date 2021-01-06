全球熱搜 新貨難求 二手腕表平台 尋覓心頭愛

Watchfinder & Co.（下稱Watchfinder）創立於2002年，是一個購買、出售和抵價交易二手高級腕表平台。他們去年（2020年）11月公布了2020年度最受歡迎腕表（2019年12月至2020年11月）的數據。品牌研究Google 12個月內的高級腕表數據，全球奢侈腕表搜索量超過6270萬次。這些數據均為特定品牌和型號的搜尋，而不是「高級腕表」或「男士腕表」之類的廣泛搜索詞。

Rolex佔全港熱搜首5位

按搜尋次數計算，全球最受歡迎的首4款腕表均為Rolex的出品，第1位為Submariner（約510萬次搜索，平均每月約430,000次），第2位是Daytona（約380萬次搜索，平均每月約320,000次），第3是Datejust（約250萬次搜索，平均每月約210,000次），第4是Oyster Perpetual（約有180萬次搜索，平均每月約150,000次）；緊隨其後的是Audemars Piguet的Royal Oak系列腕表（約有140萬次搜索，平均每月約110,000次）。

若單獨分析香港數據，Rolex更是獨佔熱門名單首5位，不過香港人喜歡的款式跟全球排名稍有分別。香港人搜尋首位是Daytona，繼而是Submariner，第3位是Yacht-Master，緊接是Datejust，最後是 Air-King。而香港地區在調查期間搜尋Rolex所有型號的次數超過247,200次，相當於中國範圍內高級腕表搜索量的38%。

數字說真相，香港人有幾愛Rolex，自然不用多說，不過愛還愛，也不是有錢就買得心頭好，因為品牌每年產量有限制，要購買一枚熱門款式並非易事，尤其要在本地知名鐘表珠寶行購買，店員許多時也是請你留下名字及電話，然後有貨通知你，然後……便再沒有然後。其實大家也可嘗試在二手平台中尋得心頭好。

售前嚴謹鑑定 售後保養2年

Watchfinder是其中一個大型二手高級腕表的交易平台，其香港和澳門區主管Antoine Berardi說：「買二手腕表其實是另一方法，讓人擁有夢寐以求的高級腕表。在Watchfinder買二手腕表，不僅能獲得高質量、經過認證及價值高的腕表，亦意味着客戶不必忍受冗長的等候名單，就可以獲得在其他地方較難買到的限量版和停產系列。我們會幫大家找到熟悉和喜愛的腕表，或發掘你可能從未見過的款式。」

現時交易平台囊括不少知名的暢銷腕表、懷舊及罕有的腕表品牌和型號，擁有超過4000款來自70多個奢侈品牌的腕表，均可於網站選購。不過高端腕表價格高昂，若本身不是鐘表迷的話，確實不敢貿然購買二手表。為了給顧客信心，經品牌平台出售的腕表均經過歐洲最大的獨立服務中心的專業製表師團隊精心檢查和鑑定後才可發售，而這個團隊更獲全球19家高級鐘表品牌認可，而近期他們亦宣布延長其提供予顧客的售後保養期，由原本的12個月延長至24個月，所有經品牌網站或專門店購買的腕表均享有此保養服務。品牌聯合創辦人及行政總裁Matt Bowling表示：「除了在服務中心提供一絲不苟的鑑定及保養服務，亦特意為顧客延長二手高級腕表售後保養期，此保養期有機會與品牌提供的保養期重疊，提供雙重保障。」

跟Panerai合作「以舊換新」

最近，Watchfinder亦與另一香港人喜歡的品牌Panerai合作，聯手推出「以舊換新」服務。客人可以出售其現有腕表（不一定是Panerai的腕表），並將其價值用於購買Panerai的全新腕表。Panerai專門店會為腕表即場估價，估價時客人毋須出示腕表（但當然出示腕表有助更準確估價）。如客人對初步估價滿意，便可將腕表、原裝表盒及證書（如有）帶來專門店，由Panerai代寄至Watchfinder位於歐洲的服務中心全面評估和最後估價。如客人滿意最終估價，Watchfinder便購買此腕表，並將其價值轉讓於購買Panerai新表。

此「以舊換新」服務購買適用於Panerai各系列腕表，包括Luminor、Luminor Due、Radiomir和Submersible，暫適用於英國、法國、德國、瑞士、美國和香港的Panerai專門店。而顧客出售的腕表適用於各大腕表品牌，包括但不限於Rolex、Patek Philippe、Cartier、Audemars Piguet、IWC、Jaeger-LeCoultre等（大部分近25年內生產的腕表）。如不確定自己的腕表是否適用於此服務，亦可到品牌專門店查詢。Watchfinder在購買顧客的腕表後，製表專家團隊會為腕表維修保養，令其恢復最佳狀態，並於網上平台及專門店出售，再次出售的腕表均享有Watchfinder的保養。

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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查詢：www.watchfinder.hk

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