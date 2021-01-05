多元導航：拒學——是放棄還是契機？

拒學可以由多個問題衍生而成，需了解哪些問題正在困擾學生，令他要啟動逃避機制來保護自己，抗拒上學。

尋求注意

通常中規中矩的學生最容易被忽視，沒有得到預期的關注，因而選擇以拒學來換取關注。

分離焦慮

學生鬧情緒或以身體不適為由請假，可能是學生從分離中感到莫大的焦慮，無法自行平衡該焦慮的感覺而出現身心徵狀。

恐懼與安舒

學生可能對於某種特定的情景、人物或事件有負面情緒而未能自行處理，如考試、朋輩相處等，故選擇留在安舒區，以避免要獨自面對這些壓力。

支援薄弱

學生在校內難以獲得成功感及歸屬感，尤其是成績未如理想及朋輩支援薄弱的學生，打電玩等校外刺激能讓他們迅速得到成功感，在同儕間建立威望。

拒學非學生個人問題

陳同學自中一下學期起經常缺課，父母想了解因由也不得要領。學生每天上學前都會大哭，拖着沉重的腳步回校甚或拒絕上學。停課期間，大部分同學都感覺學業壓力有所緩和，惟他的情緒比停課前更低落，常躲在漆黑的房間內，缺席網課和欠交所有功課。

細問之下，陳同學家中尚有特別學習需要的弟妹需父母多加照顧，故以往父母只為陳同學能照顧自己而感到欣慰。他自小已難以與同學建立穩定的關係，感覺與他們沒有共同話題，顯得格格不入。他喜歡學習新事物，但對考試有極大抗拒，讓他感到莫大的焦慮。理解後讓我明白他並非不想上學，而是不知如何自處。

處理拒學問題，家長宜先處理自己的焦慮及調節期望。拒學並非學生的個人問題，需要徵集校方和家長的參與，在強調要學生學習肩負責任的同時，與學生一同構想解決問題的具體方案，並適時給予學生肯定和鼓勵，與他同行走過這段迷失的時間。

同一套教育方法不會適用於所有學生，執著於要學生順着其他人走過一樣的求學之路，漠視其獨特之處，安排再好也是徒然。幾經掙扎，陳同學說服家人讓他轉讀藝術學校，轉校後他每天做自己喜歡的事，學習不是為了應付測驗考試，就算要跟同學衝功課趕計劃也樂此不疲，媽媽也看到他在數月間的轉變和成長。轉換一下環境，不一定是放棄，也可以是契機。

文：高子愉（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第327期]