親子筆陣．言語自聊：樂齡科技展

另外，還有林林總總的即食糊餐，或是營養奶以外的高熱量小食和飲料，這些對食量不大但又需要大量營養的長者來說，都是一大喜訊。

展覽中當然少不了形形色色的高科技產品，例如︰訓練腦筋的電腦程式、防跌系統、扶抱儀器、能安撫長者情緒的機械人BB、機械寵物等等。

防跌系統及扶抱儀器，可以減少家人因為扶抱而扭傷的風險，減低照顧者的壓力。而那些機械人BB就像真實BB一樣，會因為沒人理會它而哭，也會因為有人安撫而發笑，藉此為長者帶來安慰。這一次參觀，叫Konnie姑娘大開眼界。

可能各位爸媽會問︰這是《Happy Pama教得樂》親子版，為什麼說樂齡科技展呢？那些都是長者的玩意吧！沒錯，剛才所說的都是為照顧長者而設的，但參觀過後，其實也有新的感受。

花盡心思照顧孩子 長者呢？

當我們每天想着買哪個農場的有機菜、哪個產地的豬肉少點添加激素對孩子有益；又或是花盡心思，想出不同的BB食譜，BB蛋糕、BB西多士、BB蘿蔔糕的時候，有沒有想過家中的長者，也有可能咬不開食物，甚至只能吃糊餐，每天吃着一樣顏色的糊仔？

當我們每天都擔心自己抱孩子不夠多，擔心孩子行不穩而跌倒時，有沒有想過長者連一步也站不穩，常常害怕自己跌倒，甚至有的行動不便，要老人院舍的職員扶抱才能活動？

當我們不吝嗇地買各式各樣的玩具給小朋友玩，陪孩子到不同地方增廣見聞，甚至一同上網上興趣班培養他們多方面興趣的時候，有沒有想過，長者每天獨自在家，尤其是現在疫情加劇，連外出的機會也大大減少，我們就只想到用機械人來陪伴他們。

我記得媽媽口邊常掛着一句古語︰「樹欲靜而風不息，子欲養而親不待」。我們當然不是要求長者的待遇或資源跟小朋友的一樣，但父母和孩子也是我們的至親，所以Konnie姑娘希望各位爸媽也多多支持及關心身邊的長者。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第327期]