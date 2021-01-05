華德物語：心態決勝負

由最近我們的機場飛倫敦只需要1小時，所以我們對在英國傳出的變異病毒也到達德國並不感到意外，雖然官方說已追蹤及隔離該名患者，德國英國兩地的航班也在得知測試結果後立即停飛，但歐洲各國四通八達，相信也阻擋不住變種病毒的傳播了。話說回來，去年12月頭開始德國便進入封城狀態，感染人數每日新增2萬至3萬宗，在12月底時，總感染人數超過160萬人次，死亡人數過3萬人，但康復的人數也超過127萬人。早於封城令前，自12月頭起，我已安排華德兄妹留守家中，後來我們得知，他們就讀的幼稚園也相繼有兩宗新增個案，顯示我們所在的社區也開始失守了。

聖誕爺爺送上驚喜

往年人來人往的聖誕市集，今年只見北風蕭蕭的灰色街道，對於聖誕氣氛向來濃厚的德國來說，落差的確讓人心酸。不過沒有阻礙華德兄妹期待平安夜和聖誕節的心情，因為華德爺爺和奶奶早有準備，除了為兩兄妹準備每人一份降臨節倒數日曆（Adventskalender）朱古力之外，也為他們準備了依日子次序來拆開的小禮物和玩具，孩子們每天醒來，第一時間就叫醒父母並嚷着要拿下新一天的「門牌」呢！

以往在12月6日的當天，孩子們都會出動去聖誕市集找聖誕老人（德國的聖誕老人分為黑面和白面二人，為孩子論功行賞）；這年就有幸有聖誕爺爺別出心栽地易服出現在兩兄妹面前，拿着本子訴說他們的好品行及可以改善的地方，在旁觀看的華德爸媽相當感動，爺爺奶奶都在盡全力給小朋友難忘的節日。想起剛剛過去的2020年，我很自然就唉聲嘆氣，對屋外的所有都充滿畏懼，由一開始對德國人大無畏的精神大感驚嚇，到現在我有另一番見解，「心態決勝負」，他們並非不怕，但不能因為這樣就放棄生活，在有限的情况下做好自己，就算宅在家中也能刻劃美好回憶呢！新一年，我們提起精神來，共勉之！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第327期]