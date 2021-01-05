客座隨筆：多感官學習法 提升書寫能力

傳統學習寫字方法比較着重運用視覺及聽覺的學習，小朋友需要重複抄寫，並花很多時間練習寫字。不過，若幼兒未建立書寫「基本功」便過早執筆寫字，往往會因為力度不足，容易導致執筆姿勢不良，感到疲倦，甚至抗拒寫字，長遠影響學習動機及自信心。

近年提倡的多感官學習法，則教導幼兒運用視覺、聽覺、觸覺及動作等來加強學習效果，一方面可提升學習趣味，另一方面幼兒在愉快學習下，記憶會更深刻，大大提高學習效益。

以下為大家介紹幾個有趣的多感官遊戲，包括前庭覺、本體覺、觸覺、視覺及聽覺等，有助孩子愉快輕鬆地建立寫字基礎。

◆前庭覺

前庭覺能感覺頭部位置的改變，維持身體的姿勢和平衡。肌肉張力低的孩子，其手腕、手臂、頸部肌肉通常比較乏力，寫字較困難。家長多讓孩子玩騎木馬、盪鞦韆、溜滑梯等有助發展孩子前庭平衡系統的活動，促進全身肌肉張力發展，並維持適當警醒程度。

◆本體覺

本體覺是關節、肌肉和肌腱的接收器，以提供肌肉在動作時改變的信息。透過身體大動作的活動，有助加強動作記憶，故運用本體覺學習字詞筆畫排序是其中一個好方法。家長可鼓勵孩子用手在空氣中，大動作逐一把字的筆畫「寫」出來，或用「絲帶棒」在空中寫字並讓家長猜想。另外，也可用清水、墨汁或水彩在一張沒有格子的大紙上寫字。家長亦可以運用「練力膠」，讓小朋友學習調節寫字力度過大或過小的情况。

◆觸覺

人體主要透過皮膚去偵測外界的溫度、壓力、痛覺及質感等刺激，家長不妨教小朋友利用不同顏色的泥膠製作「泥膠字」，或是在剃鬚膏、顏料、幼沙、白米、幼鹽等物料上寫簡單字詞；家長也可用手指在孩子的手掌或背上寫字，然後請孩子猜想所寫的是什麼字，又或是將立體的英文字母或字詞放入袋內，讓小朋友透過觸感估字。

◆視覺

視覺系統可以收集各種光暗、顏色、形狀、大小等信息，從而讓我們了解距離、層次、方位、比例等關係。家長可運用視覺刺激，讓孩子學習不同的字詞，如將字體放大並配以圖畫，或透過箭嘴指示筆畫的方向；或用不同的顏色來顯示字體的組成部分，增添趣味，提升孩子的學習動機。家長亦可多與小朋友玩「找不同」的遊戲，提高幼兒視覺感知能力。

◆聽覺

聽覺可以辨別聲音的來源作為方向的依據，也是學習語言與別人溝通的重要功能。孩子可先錄下自己的聲音，重播再聽；或可以把要記憶的內容配上音樂；或請孩子讀出簡單生字的筆畫，如「土」：橫、直、橫，讓其對筆畫有初步的認識。另亦可以透過遊戲，例如請小朋友記住一些口頭指令，加強聽覺記憶。

家長不妨與孩子多玩不同有趣及多元的感知遊戲，打好寫字基礎，將來學習定能事半功倍。

文：保良局幼兒服務職業治療師團隊

[Happy PaMa 教得樂 第327期]