特教樂與路：夢想不分年齡

阿郎是一名髮型師，身兼母職。小時候的他很喜愛鋼琴聲，但因家境不好，根本沒機會接觸。為了幫補家計，初中畢業後便當理髮學徒。他說學習鋼琴一直都是他的夢。眼看8歲的女兒沒自信又怕失敗，做事半途而廢，於是，他很想證明給女兒看，只要有恆心，有心不怕遲。他決定學習彈琴，從最初階開始。每晚，他無論工作有多累，都會練習一小時。女兒看在眼裏，竟然跟爸爸一起學琴，父女有了共同的目標及話題。這個爸爸說着，一臉滿足的笑容，父愛滿溢，相信這是他意想不到的追夢結果。

另一個媽媽是露絲雅，因母親突然離世，令她久久未能釋懷。為了找回與母親昔日的回憶，她決定把媽媽生前教她做果醬的方法延續，她希望用果醬找回昔日跟媽媽相處的甜蜜時光。她每拿着刀把水果切小塊，總記起小時候，媽媽在旁捉着她的小手切蘋果的畫面。她女兒喜愛嘗試新口味，於是她不斷研發，嶄新的果醬味道，如奇異金果、雪梨桂花、榴槤等都很受歡迎。露絲雅說她從小到大都沒拿過獎項，讀書不多，這次是她人生第一次參加比賽，看着她母女倆熱情地介紹自家的產品，那份甜是源自一份愛的延續。

堅持目標必可達到

阿儀是來自破碎的家庭，自小在保良局長大。她最渴望就是開生日會，那份歡度慶生的愉悅是她孤獨無家的童年最難忘的。她現為三孩之母，跟丈夫開設了一間食物到會服務公司。過去一年，她跟一間社會服務機構合作，為基層的小朋友開辦生日會。由佈置場地、預備食物、購買生日蛋糕及禮物，她們一家都齊齊參與。可是，她覺得生日聚會完畢，大家就離開了，所以，她想做得更有意義。她的夢想是2021年為12個固定的基層小朋友舉辦生日會。她希望讓這12個家庭每月都有期待，除了期待成為「生日之星」外，同時要學懂為其他的「生日之星」送上祝福，可以是簡單一張生日卡，或準備一個小遊戲，目的是希望培養小朋友感恩珍惜，同時懂得付出。她期望透過這12次的聚會，他們能建立一個互愛的群體。聽罷，這已經不是單單一個派對，而是一個聯繫。一年後，這個群體的關係能否再延續，無人預計；但這緣分的起始就是從這名媽媽的初心而發起。

「今生不做機械人夢想計劃」這兩年除了鼓勵年輕人追夢，還幫助老人家重拾多年未圓的夢。這次計劃鼓勵為人父母延夢，雖然他們的夢想全不一樣，但擁有着同樣的價值觀，就是希望為下一代樹立好榜樣，夢想不分年齡，只要堅持目標，一定可以達到。

過去一年，無論過得如何，我們都要感謝自己熬過去了。不知上述三件真人真事有否打動你？就讓我們為自己在2021年訂下新目標吧！

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第327期]