親子筆陣．蒲公英教室：忘記背後 努力面前

無論是工作或學習，如果你缺少目標，沒有計劃，又如何有前進的動力？目標如同指南針，指引你的方向，讓你知道該在什麼地方下苦功。小時候，老師常叫我們談談將來的理想。我的志願是當一名體育教師，因為我好動，喜歡各式體育活動，而且我希望可以跟人分享知識與經驗。由中學開始，我就立下目標，並細想如何達成。有了目標當然不代表一帆風順，過程中我遭遇不少挫敗，如會考成績不理想，報讀體育教師文憑失敗，但我沒有放棄，再接再厲，最終成功入讀，也真的踏上教育之路。

長遠耐力戰 5部曲助達標

長遠目標真的很長，所以也要訂立短期目標。如我上年度要在學校推行革新，引入森林課程，增添很多活動教學元素。疫情對舉辦森林課程活動或許有影響，但仍然不減我對此目標的熱情與動力，而且也算達成短期目標。來年變革會繼續，更多創新想法將投放其中。

訂立目標不是說了算，不努力執行也是徒然。以下「5部曲」正是達成目標的要點。

1. 目標清晰明確

2. 目標是否真的可行

3. 制定具體計劃

4. 堅持實行計劃

5. 定期評估及修訂

第1點相信大家都明白，至於第2點，如果目標過分天馬行空，脫離現實，那就不太可能實現了。例如小朋友會說自己要成為「超人」，家長可以嘗試從中了解子女的想法，他除了希望可以飛天遁地，是否希望可以幫人，或在危難當中救人？家長可告訴他可行與不可行之處，從而引導他訂立實際目標。

定期審視 靈活變通

至於計劃如何開展？單憑一人之力嗎，還是要找人幫忙呢？這些都可讓學生好好細想。成功非偶然，只有堅持一途。失敗不可怕，只怕你不是有心人。一本通書不能睇到老，目標也可能隨環境年月而變，定期審視，隨機應變，即使有時要較迂迴才能達成某個中期目標，都坦然面對。

希望大家在新一年訂立目標，正如《聖經》人物保羅，他為要得着主的賞賜，所以他在主的路上努力奔跑，為主作工。借用他的一節金句：「忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑。」共勉之。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第327期]