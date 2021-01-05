特色餐廳：機械貓咪送餐娛賓 小豆丁興奮食韓烤

（註︰本版相片模特兒按拍攝需要暫除口罩）

文：顏燕雯

模特兒：Zoey & Louisa

跟小朋友外出用膳，爸媽最怕遇到的是孩子不肯吃東西或者不停叫悶。不過，剛於去年底開幕的韓烤餐廳「雪下覓炙」似乎可以解決這兩大問題。雖然並非打正親子餐廳的旗號，但從食物質素、裝潢及用餐配套上，都可以幫上爸媽一把。

與機械人談天唱歌

餐廳裝潢包含了傳統韓式建築與現代藝術元素，除了有板岩文化石牆身及天然木框和木條，更設有拱門LED屏幕，屏幕上有時會播放下雪場景，有時又會有千變萬化的火焰形態、幻燈泡泡等，吸引小朋友眼球。不過，最特別的，要數店內駐場的「貓咪」——它其實是一個送餐機械人，但它的屏幕顯示出來是貓咪的面貌與表情。沒有工作時，它會閉上眼睛睡覺，但要送餐時，就會亮起雙眼。摸摸它的耳朵，若逗得它高興，它便會亮起水汪汪的大眼！貓咪會把餐點送到你的座位前，如果有客人生日，它還會唱生日歌道賀呢！

食品選擇多 牛魔王愛「鑽石」

說到餐牌食物，除了充滿韓國地道色彩的前菜，當然少不了各款高級韓牛，如王牌鑽石形切割的「雪花韓式牛肋骨」、「韓牛牛柳」等，也照顧不同客人口味，提供豬、雞等烤肉及海鮮等。熱食方面選擇亦不少，有石頭鍋飯、冷麵、炒年糕、炸雞及各式湯品，無論吃不吃辣、愛不愛牛，大小朋友都找到對胃口的菜式。

■雪下覓炙

地址：尖沙嘴廣東道3-27號

海港城海運大廈地下OTG47-48號舖

營業時間：上午11:30至晚上10:00

查詢：2303 0038

[Happy PaMa 教得樂 第327期]