保濕品要換季 冬天單搽甘油 小心仲乾

皮膚本身具有保濕及鎖水能力，在皮膚外層為角質層，角質細胞含「天然保濕因子」以維持皮膚表皮水分平衡。香港化妝品化學師協會教育委員鍾世麟解釋：「這些物質包括游離氨基酸、乳酸鹽、醣類、尿素、氯、鈉、鈣、鎂等，具不同『抓水』能力。加上皮膚表面有一層皮脂膜，有『鎖水 』功能，減低水分散失。」冬天皮膚乾燥，原因是濕度降低，空氣水分減少，皮膚自然比較乾；加上皮脂分泌減少，鎖水力下降。

皮膚老化易乾 神經醯胺助鎖水

要替皮膚保濕，關鍵是要令保濕劑水分滲入皮膚，並鎖住皮膚水分。皮膚及性病科專科醫生陳湧指，「因天氣乾燥或皮膚老化而喪失鎖水功能，宜用含神經醯胺（ceramide）或礦物脂等鎖水功能產品，否則未能有效留住水分。神經醯胺是角質層脂質成分之一，能『封存』保濕因子在細胞內，補充神經醯胺有助防止皮膚水分流失」。

如果將角質層比喻為一幅磚牆，皮脂膜便是「防水油漆」，角質細胞是「磚塊」，細胞之間脂質則有如「灰泥」；灰泥將磚塊黏合起來，形成穩定結構。假如角質層受損，脂質流失，磚牆會變得脆弱，導致水分流失之餘，細菌亦容易入侵。

■柔軟劑密封劑

冬天保濕效能佳

選擇保濕產品，先了解保濕成分及功能，當中離不開柔軟劑、密封劑及濕潤劑3類，應按需要及季節選擇合適成分，否則保濕效果不彰，更有可能愈塗愈乾。鍾世麟解釋，「例如常見保濕成分甘油，屬濕潤劑，具吸水特性，在相對濕度高的日子（如70％或以上），能有效吸收空氣中水分來滋潤皮膚；但在乾燥季節，由於空氣水分不足，塗抹純甘油或甘油比例高的保濕品，有可能吸走皮膚水分，使皮膚更乾」。

成分過多 增敏感風險

在寒冷乾燥的日子，塗抹含柔軟及密封成分的產品，保濕效果較理想；而炎熱潮濕天氣，則以濕潤成分產品的保濕效能較佳，且膚感較清爽。他補充：「膏狀或乳液狀保濕產品通常具濕潤、密封、潤膚成分，適用於大部分日子；但在十分乾燥的日子未能有效保濕，需補充密封劑加強鎖水效果。化妝水（toner）或啫喱（gel）一般不含密封成分，冬天使用需額外補充。」鍾世麟提醒，並非價格昂貴、成分愈多就愈好，成分過多反而增加皮膚敏感的風險。應該選擇清楚列明成分、生產日期、使用方法及注意事項的產品。

文：李佩雯

主圖：RyanKing999@iStockphoto

編輯：梁小玲

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