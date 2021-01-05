解開緬甸人有名無姓謎團 家鄉菜懷緬 築起文化橋樑

眼前的緬甸人Nelson Htoo，沒有穿裙子，有名有姓，的確曾當過僧人。Nelson身材高大健碩，健康的棕色膚色，予人陽光大男孩的感覺。他來自緬甸仰光，14歲隨家人離開出生與成長的國度，告別其童年到新加坡定居。新加坡的生活滋養他的少年時代，在當地國際學校念書的關係，讓年少的他習慣與來自世界各地的人相處和溝通，後來他到英國倫敦念大學時也沒有太大的文化衝擊，畢竟他從小就習慣了身邊多國籍的朋友圈。畢業後，他本來打算留在英國修讀碩士，不過抵不過家人對他的思念，決定回到亞洲，留在來往新加坡與緬甸都很方便的香港修畢碩士。

男士穿longyi 有名無姓純屬誤會

在香港的日子，Nelson不會穿longyi，即大家所謂的「裙子」。緬甸男士穿著的longyi，通常是一塊淨色或有格子紋的長布幅，在腰部打個結縛好，長及腳眼。配合緬甸炎熱的天氣，男士穿起這種傳統longyi會覺得舒爽無比，即使做運動如踢球等，把longyi束起至膝部，就可以跑跳自如。香港的天氣不如緬甸炎熱，Nelson也就暫時收起longyi。至於緬甸人大都有名無姓的說法，其實是大家的誤解。Nelson和家人姓Htoo。但在緬甸，的確有不少人覺得沒有姓氏的需要，把姓氏略去，只用名字，或加上出生當天的星期來記認，故才有所有緬甸人都是有名無姓的美麗誤會。

香港為國際大都會，雖然各國美食雲集，但緬甸菜卻很少見。據Nelson所說，新加坡有很大的緬甸圈子，緬甸菜不缺。倒是在香港，緬甸人的圈子不大，要買到緬甸產品，吃到正宗的緬甸菜，實在不容易，這成了他決定在香港開設正宗緬甸菜餐廳的契機。

開緬甸菜餐廳 裝潢地道店名懷舊

Club Rangoon位於中環鴨巴甸街，PMQ附近。餐廳在斜路上，門口低調，一不留神就會錯過。推開餐廳茶色的玻璃門，走下一道短樓梯，有尋幽探秘之感。餐廳有型而富格調，走下樓梯後，左手面是一個萬事俱備的酒吧位置，可以想像晚市前後燈紅酒綠的熱鬧。緬甸曾經是英國殖民地，到緬甸仰光旅行的話，走到英殖時期的老餐館，不難發現酒吧櫃枱的身影，隱隱透着英式老派的情懷。「Rangoon其實是Yangon（仰光）的舊稱。」Nelson想把緬甸經典菜式帶到香港，於是選了懷舊味濃的Rangoon作名字，餐廳的牆壁則用上一抹在香港不常見的綠色，「緬甸盛產翡翠玉石，出口不少緬甸玉到外地」，因此Nelson特意選上這隻他稱為「翡翠綠」的顏色作主調。牆上掛滿不少跟緬甸有關的照片，細心看，有臉上塗上thanaka汁液的女孩（緬甸人，尤其是女生，愛用thanaka樹枝研磨汁液，塗抹臉上，是為美容，是緬甸街頭的常見風貌），有戴上長長頸圈的長頸族婦女，有提示人入廟赤足的標誌，有仰光的寺廟。「雖然這些照片不是出自我的手筆，卻都由我精心挑選，每一幅照片都代表緬甸的不同面貌。看到這些照片，就會讓我想起緬甸。」在這裏點餐前，不妨慢慢細味牆上照片，眼睛先游走一遍緬甸。

人人可做僧侶 盼將來再抽空靜修

緬甸人主要信奉佛教，大小佛塔隨處可見。不論男女，都可以選擇當一段日子或是一輩子的僧侶，而緬甸男子更幾乎人人都有當僧侶的經驗，甚至不止一次。Nelson就清楚記得，他在12歲那年曾當過1星期的小僧。僧人生活很有規律，清晨5時就要起牀，拿着化緣工具出發，善信會把食物放進器皿，由僧人帶回佛院，一起分享化緣得來的食物，也奉行過午不食。在佛院，他們會冥想，閱讀佛學書籍，幫忙打掃。他對於這種一輩子最少當一次僧人的緬甸傳統非常回味，也希望將來再回緬甸可以抽空靜修。緬甸人要讓小孩子當一次僧人其實也不容易，不少家庭在孩子出生後就會開始張羅、儲蓄，當中包括購買僧人袍子、書本、舉行儀式等，對於低收入家庭來說可以是很重的負擔，所以Nelson在自己能力範圍內，每年都會贊助1000名緬甸小孩體會這種僧人生活。

疫情下，經營食店的路不易行，Club Rangoon的開業日期就一改再改，2020年7月終於開業，卻遇上晚市禁止堂食。大概緬甸人天生就有打逆境波的基因，Nelson亦然；此時此刻，他最掛念緬甸的社群生活，因為「即使在最壞的環境下，大家都會一起面對」。有沒有疫情也好，他最想透過食物讓人認識緬甸。說到底，雖然他現居香港，也曾經在不同國家居住過，緬甸始終是他的故鄉，那是一片孕育他成長的土地，童年的記憶，緬甸的社群，對老人的尊重，予人為善、愛分享等，都孕育其價值觀。美食只不過是了解一個國家文化的入口。

■Club Rangoon

地址：中環鴨巴甸街33號地舖

查詢：2503 3077

文：Selene Luk

編輯：林曉慧

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