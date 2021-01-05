手工啤美食對對碰 「肥東波」遇酸啤減肥膩

The Madhouse銅鑼灣新分店給人眼前一亮之感，入口處半露天雅座讓人有去了西貢sidewalk cafe的錯覺。走進白色油漆牆的室內用餐區，面前一排28個生啤龍頭的吧枱，抬頭是馬戲帳篷裝置，一邊牆畫了遊樂場景壁畫，予人嘉年華會的歡樂氣氛；另一邊的電視熒幕顯示當日酒單，詳列每款手工啤酒的產地、釀酒廠、風格、酒精度及苦度。

罐裝啤藏「雪糕」、「曲奇」

老闆之一的Calvin 4年前走入手工啤酒的領域，「喜歡手工啤的味道是自然釀造而成，不是加入化學成分的商業啤酒可比」。首間The Madhouse在旺角開業已3年，「舊店的客人已經達至beer geek級別，會挑選偏複雜、濃重風味的手工啤。而銅鑼灣店剛起步，所以會有由淺入深的選擇，希望教導大家認識不同風味的手工啤」。目前新店的酒單，由最易入口的cider、sour beer、lager開始，到風味較複雜的ale、IPA，以及最重口味的porter、imperial stout，都很齊全；由北歐酒廠供應為主，亦有4、5間本地出品，平均有20多款，大半數是全港獨家供應。「不過因為手工啤不是量產，故供應量有限，今天飲到的一款，下星期可能未必飲到了。」

說到限量，Calvin向合作無間的挪威奧斯陸Amundsen Bryggeri酒廠，訂購首次引入亞洲的甜品黑啤，如有曲奇忌廉、三色雪糕等口味，打破黑啤只屬「男人的浪漫」定律。數最限量，非此店限定的波本威士忌桶陳釀（Barrel-aged）黑啤莫屬，「烘烤過的麥芽與酵母會放在曾經用作釀造波本威士忌的釀酒桶內陳釀3至6個月，啤酒因此滲入了威士忌而變得更醇厚複雜」。酒廠每批只釀造幾百罐，「我們亦只分到幾十罐而已」。

限量陳釀黑啤 散發威士忌醇香

有別於本店，銅鑼灣店推廣手工啤配搭餐廳級食物，在基本的薯條等小吃以外，還有啤酒醃的烤雞、台式鹵水拼盤，以至咖啡店食品窩夫等。「我認為beer pairing是：口味複雜的啤酒適合配味道較複雜的食物。例如『肥東波與脆窩夫』，其實是杭州名菜東坡肉加窩夫，可配偏酸味的啤酒，有助減膩也提升酒的味道。至於一般帶煙熏味的黑啤，通常配牛扒；而甜品黑啤，當然要配甜品，可以互相減低甜度，然後會不自覺地繼續飲。」Calvin 笑說：「其實好味道的東西都是邪惡，雖然邪惡，但都是想吃得開心！」這裏還提供生啤入罐服務（每罐$55起/330毫升），可保鮮3日，大可買回家慢慢享受微醺滋味。

■The Madhouse CWB

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下2號舖

查詢：2891 1948

註：brunch食物只於周六、日及公眾假期供應

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