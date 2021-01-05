星級大廚古法炮製 親民價歎「金芝」薄餅

翻翻餐牌，圖文並茂，除了海鮮拼盤，最貴的菜式300元有找，分量亦大，一看就知走親民路線，一家大細來吃，也不怕肉痛。很多人都知那不勒斯是薄餅的發源地，Andrea做薄餅的手藝，是從小培養的。受爸爸薰陶，他對薄餅的大細、厚薄、麵糰的質地，很有堅持。「我敢說人客在這裏吃到的薄餅跟意大利吃到的味道是一樣。」Andrea一臉自豪地說。

酸麵種烤焗 批底香脆邊柔韌

為了做出正宗薄餅，Andrea花了很長時間鑽研，最後從當地老人口中學得秘方，以意大利產Petra 3石磨麵粉，加水、蘋果皮、蜜糖和砂糖來起種，培植酸麵種。以此加入麵糰發酵一至兩天，再加上恰到好處的烤焗技巧，就能做出批底香脆，批邊柔韌有咬勁，又帶麵粉香的正宗那不勒斯薄餅。店中供應9款傳統意式口味薄餅：芝士鯷魚薄餅指明要用Cetara盛產的醃製肥美鯷魚，鹹鮮味濃；「情人眼裏出肉肉」薄餅，用足5種意大利風乾肉製成，望上去粉紅嬌嫩，入口全是肉香和mozzarella芝士香，肯定是食肉獸最愛。此外，大廚又特地為香港市場炮製了3款限定口味：加了鵝肝、無花果醬及脆皮豬肉的「趣脆豬」，配搭新穎；還有批面有大大件龍蝦尾的「深海龍薈」，一望就知用料矜貴。不過論特別，一定要數「金芝肉醃」，居中放上一個鋪上24K金箔的burrata芝士波，旁邊有醃吞拿魚和油漬車厘茄，賣相貴氣，奶香魚香並重，全港只此一家。

手工意麵富蛋香 掛汁有咬口

不得不提，店中另一主打就是每日新鮮製作的意大利麵，款式共有8款之多，包括：意大利餛飩、馬鈴薯丸子、貝殼粉、直通粉、吉他麵、扁意粉、千層麵及意粉，全部選用來自意大利中北部一間超過160年歷史、家庭式麵粉廠Molino Quaglia的Petra 7220麵粉。這種麵粉專為意大利麵所出產，吸水度高，富小麥香，加上Andrea的手藝，做出來的麵條不止富彈性，又有蛋香，而且非常掛汁，無論製成傳統的卡邦尼意粉，還是龍蝦扁麵，都特別有咬口，滋味淳樸踏實。一家三口，一個薄餅、一碟意粉，再點上兩道甜品，500元已經可以食到米芝蓮名廚手藝，是不是很划算？

■Da Filippo Trattoria

地址：尖沙嘴廣東道25號海港城港威商場3樓 3203-3204A 號舖

查詢：2117 1984

文：胡慧敏、陸悅

編輯：梁小玲

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