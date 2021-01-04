醫食因緣：陰陽失調 「三多一少」消渴纏身

「消渴」之名首見於《黃帝內經》，在〈素問．奇病論〉篇認為「此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴」。指出飲食不節、嗜食肥甘與消渴的形成有關。此外情志失調者，如經常動怒、焦躁的人，或勞欲過度者，都是患上消渴的高危族。

消渴特點是「陰虛為本，燥熱為標」，因為陰津精血耗損的「消」，而導致虛火熾盛的「渴」。患者初期常見口乾、易飢、小便增多、消瘦；及後陰損及陽，可引發陽虛、氣虛、血瘀的變證，患者怕冷、肢體麻木、水腫、惡心嘔吐、視物不清、皮損難以癒合等。

消渴不等於糖尿病

雖然中醫消渴的徵狀和西醫糖尿病有相似之處，但兩者屬不同概念，不要混淆。中醫的消渴是一種身體失調狀態，與血糖升高未必有關。要判斷一個人有否出現消渴，要根據患者臨牀表現。臨牀上，消渴病人或會符合糖尿病的診斷標準，但也有消渴病人的血糖值完全正常；而患上糖尿病的人，亦不一定出現陰虛燥熱的消渴病徵，所以不要將消渴直接理解為糖尿病。

中醫治療消渴的原則是滋陰降火，一方面養陰、生津、補血、填精治本，另一方面清泄虛熱治標。根據消渴病的臟腑失調性質和臨牀病徵不同，在《證治準繩．消癉》篇有「三消」之說：

‧以煩躁、口乾、多飲為主要徵狀者，屬「上消」，病機為肺熱津傷，治療要清熱潤肺、生津止渴，常用中藥如天花粉、沙參、麥冬

‧以容易飢餓、多食、大便乾硬為主要徵狀者，屬「中消」，病機為胃熱熾盛、胃陰不足，治療要清胃瀉火、養陰增液，常用中藥有石膏、知母、生地黃、玉竹

‧以口乾而小便頻數、尿濁為主要徵狀者，屬「下消」，病機為腎陰虧虛，治療要滋陰固腎，常用中藥如山茱萸、枸杞子、黃柏

陰虛津虧可致中風、偏癱

對患上糖尿病同時具備消渴表現的人來說，除要透過藥物及改變生活習慣來保持血糖值正常，也不要忽視體質的調整。否則當陰虛燥熱失調日久，即使血糖值維持穩定，都可能出現變證，對身體帶來嚴重傷害。按中醫理解，持續陰損會導致陽虛、氣虛，是謂「陰損及陽」，出現體力下降、畏寒肢冷、身體浮腫、食慾不振、氣喘等徵狀。精血虧虛會導致精神不振、眩暈、耳聾、視物不清等。陰虛津虧亦容易導致痰瘀產生，或會因痰蒙竅閉、瘀阻經絡而出現中風、偏癱，影響生活質素。

文：邱宇鋒（註冊中醫）