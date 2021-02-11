吾生有杏：院長醫生周記（131）：增強疫苗成效

運動提升疫苗對製造抗體反應

以往我曾提及餵哺母乳的益處，多項研究發現，母乳比奶粉更有效提升嬰兒接種不同疫苗後的抗體反應。社會應該提供更多空間及合適環境，鼓勵婦女多用母乳餵哺嬰兒。

研究亦指出運動可提升疫苗對製造抗體的反應，而運動的成效對於年長人士更為明顯。一項研究發現60歲以上的人，每星期3次、每次20分鐘帶氧運動，可提升流感疫苗的效力。相反，吸煙卻減低多種疫苗刺激身體製造抗體的能力。

在眾多可以改變的因素中，腸道微生態對疫苗成效的研究算是最多的。不是所有益生菌都可以提升免疫力，多項研究指出Bifidobacteria、Lachnospiraceae及Ruminococcaceae能夠提升身體對多種疫苗的免疫系統反應。

改善失衡腸道微生態

這是否代表服用以上的益生菌便可以提升我們的免疫力？不是這麼簡單的。第一、Bifidobacteria、Lachnospiraceae及Ruminococcaceae代表3個不同家族的細菌，其中只有某些家族成員才能提升我們的免疫力；第二、不同種族及地區的人所缺乏的益生菌都不一樣，中大醫學院的腸道微生態科研團隊發現，華人普遍缺乏Bifidobacteria當中某些對免疫力相關的重要家族成員，而這些有用的Bifidobacteria成員組合並不常見，因為它們需要複雜的科技及其他因素配合才能成功製造。

要提升對新冠病毒的抵禦能力，我們便要作出更好的準備。我鼓勵餵哺母乳保護我們的下一代。此外，避免吸煙及經常運動可以增加對接種疫苗後身體製造抗體的反應。對於大眾市民，我相信改善失衡的腸道微生態可以提升疫苗的成效。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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