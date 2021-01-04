疫下用加濕器 小心播毒 忌加消毒殺菌劑

新冠疫情下，使用霧化加濕器，會否增加感染風險？又可否加入消毒殺菌劑，加濕同時消毒家居？請來專注氣溶膠研究的專家及呼吸系統科專科醫生，講解正確使用加濕器。

2011年韓國爆發「加濕器殺人事件」。據報韓國有500多人因使用加濕器殺菌劑而受到傷害，當中約100人死亡。韓國政府調查後發現，加濕器殺菌劑的化學成分與肺部疾病有關聯。香港城市大學能源及環境學院院長、大氣環境學講座教授陳澤強表示，加濕器以超聲波運作，利用高頻震盪，將容器內的水打散成微細水珠。水珠透過風動裝置吹到空氣中，形成噴霧，從而增加空氣的水分。要是使用得宜，應不會構成任何健康風險。

消毒劑隨水珠吸入傷肺

「加濕器產生的水珠相當微細，大小一般為50至100微米，甚至更細。這些水珠在空氣中會揮發，可被吸進體內。若水珠所含成分符合人體安全標準，吸進體內，當然不會危害健康。」陳澤強說，但如果混入殺菌劑、消毒劑等成分，後果則不堪設想。當中所含的化學成分可殺害細菌或病毒，但其他生命體（如人類）吸入後，會引致怎樣的影響？遺留多少在體內？這些則屬醫學探討的課題。

呼吸系統科專科醫生郭啟謙認為，只要是經霧化形式，吸入呼吸系統後就等同被人體吸收。如果霧化成分包含殺菌劑、消毒劑等，可能令肺部受損。

難確定香薰有無雜質 不宜注入

那麼香薰呢？香薰噴霧機是否安全？陳澤強認為，如屬天然香薰，不會危及健康，但需考慮加濕器機身物料的耐受力，並注意香薰濃度等問題，使用前最好諮詢專業人士意見。郭啟謙則表示，一直以來，不少醫學研究指出香薰治療作用不大；加上不能確定香薰中有無雜質存在，所以亦不建議注入加濕器。

蒸餾水每次換 勿直接用自來水

加濕器只注入清水，又是否百分百安全？陳表示，用得安心的大前提，在於確保加濕器的潔淨衛生。「即使加濕器不含殺菌劑、消毒劑等物質，但如果注入的水質不乾淨、不衛生，甚至滋生細菌，所產生的水珠亦難逃不潔的風險。吸入體內，又怎會不影響健康？大家要留意注入加濕器的水質，最理想是每天換水。此外，要定時清洗所有零件，盡量減低水珠受污染的風險。」

郭啟謙亦提醒：「使用加濕器首選蒸餾水，雜質較少，避免因吸入雜質而引起呼吸道不適。大家不能貪方便，直接把自來水注入加濕器，因為未通過沸點消毒，裏面可能含有雜質；亦不宜使用礦泉水，因礦泉水含礦物質，吸入這類噴霧亦可導致呼吸道不適。每次使用加濕器時都要換水，不使用時要清除裏面的水。理想是每天換水及時常清洗加濕器和喉管。」

多喝水滋潤皮膚更實際

郭又補充，雖然有些人使用加濕器後會覺得乾燥稍為紓緩，但香港家庭並無使用加濕器的必要，「外國的冬天非常乾燥，相對濕度經常徘徊20%至30%；加上需要開啟暖氣，令室內濕度進一步降低，會令人感覺呼吸道和皮膚乾燥，所以不少人習慣使用加濕器。香港冬天被形容為『濕凍』，相對濕度甚少持續跌至低水平，與其花錢購買加濕器，何不多喝幾杯水，直接補充水分，對滋潤皮膚有實際作用」。

將病毒霧化 加速傳播速度

不過，有幾類病人確實需要使用加濕器，例如肺部有問題須長期使用呼吸機的人，呼吸機製造的氧氣濕度不高，有些人因長期吸入這類乾燥的氧氣，會有鼻腔乾燥、鼻塞、喉嚨痛等不適，或可配合加濕器使用。另外，睡眠窒息症患者如需要長期使用睡眠呼吸機，可能會感到不適、鼻腔和喉嚨很乾等，有醫生會建議加配加濕器，而部分型號睡眠呼吸機則內置加濕器。

2003年SARS期間，威爾斯親王醫院8A病房有病人接受霧化醫療程序，病毒隨霧化污染環境，令病房裏多人染病。郭啟謙說：「隨後，香港胸肺基金會發出使用霧化式醫療儀器的建議，除非在負壓環境下，在一般室內環境不宜使用，以免噴出來的水珠與空氣混和，將病毒霧化，加速傳播速度。」基於SARS的教訓，如果空氣中帶有病毒，加濕器可將病毒霧化，增加染病風險。現時新冠疫情期間，大家還是避免使用加濕器為妙。

文：黎雅麗

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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