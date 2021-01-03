未來城市：主教山配水庫揭序幕 民間保育戰未完待續

配水庫見證城市發展

這幾天民間開始爭論「羅馬式水池」是否對古蹟的適切形容，陳智遠笑言：「羅不羅馬是另一回事，只要不停在那個層次就ok。」水庫壯觀面貌曝光後，民間各路高手不斷在網上發表強帖，黎雋維亦在專頁撰文解釋，配水庫與古羅馬沒有直接關係，不過在18至19世紀的歐洲，建築師盛行將古典樣式剪貼放於工程中，而且圓拱有時會有「羅馬圓拱」（Roman Arch）的稱呼，只要大家弄清楚，稱為「羅馬蓄水池」也無傷大雅。

保育不止聚焦興建年份、風格

在保育戰中，如何為古蹟說故事是重要關鍵，早前討論為海鮮舫爭取評級時，陳智遠便提出民間可專業地考證研究，描述其價值，例如海鮮舫能如何呈現它所在的香港仔歷史。黃宇軒認為大家初步考究着眼水庫的興建年份、建築風格，「但說到為何要保，不是純粹說幾多年歷史、羅馬風格，而是透過保它去講一個故事，香港之所以變成一個現代城市，並非工業化那些表面能看見的，而是1894年鼠疫之前，查域克（Osbert Chadwick，受殖民地政府委託調查香港衛生情况）報告說，香港從此要實現衛生的現代性，真正進入現代城市是人人都有好的居所階段，這其實也是徙置大廈的故事。對香港這地方，英國人一直在想不如走佬，直到鼠疫他們仍覺得好淆底不想搞落去，到幾時決定要搞落去？就是他們不再吔吔烏，要把水做好，而非純粹一個賣鴉片、貿易、逗留一會便離開的城市，這是一個現代城市的故事」。

三人都提出故事要放入城市、建築、歷史的發展脈絡之中。黃宇軒察覺外國一些與主教山蓄水池類似的水庫，如倫敦Finsbury Park地底水庫（建於1868至1869年）及哥本哈根由地下蓄水池改建的藝術空間Cisternerne（建於1856至1859年），「它們通常都是建於1850年後至1900年，所以其實香港是遲了少少，在『水尾』完成，這種建築技術好快不再時興，換了混凝土」。

磚、麻石柱、混凝土共用

黎雋維解釋：「到1910年代中期之後，出現一些確實的法例，或皇家建築師學會都有指引，讓人開始放心將混凝土用在結構的部分，但在這之前大家都不是很信它，所以有些部分會用穩陣的物料，有些地方又試下用混凝土，如鋪下牆，看看是否真的防水。」建於20世紀初的主教山蓄水池，既有混凝土拱頂，亦有磚砌拱門與麻石柱，「那個年代試用新物料，是一個正值現代化的過程。如單純以一個圓拱來說，好難講得清是哪個時代，它只是沿襲從羅馬時期下來一路的建築發展，當時英國建築上亦用很多文藝復興時期的元素，圓拱只是一個基本手勢」。他笑說：「難道見到三角形就說是埃及式？講風格就會出現這個問題。」

「這個配水庫還見證着九龍新界的發展。」陳智遠補充：「城市不斷發展，配以租借新界的歷史轉折，令供水有了根本轉變，可以在新界建水塘，即九龍水塘，可供水到九龍。」今次民間力量不出一日已考究到配水庫屬於此供水系統一部分，「這些水利建設是在說這樣一個城市發展加港九新界演變的歷史故事」。

可與其他英殖城市地下水庫比較

他認為還有一個層次有待研究：「那時英國還有其他殖民地，要去找一找那些殖民地在同一個時期的水利工程狀况，因為殖民地官員那套技術不可能只是香港獨有，澳洲、檳城、新加坡、緬甸、印度，會否找到差不多的建設？就要做做比較，同時期的地下系統會否因香港的地形、天氣而有某種修改？其他地方還有沒有保存？抑或是亞洲僅存？」黃宇軒提及澳洲紐卡素一個殖民地時期興建的地下水庫近年獲評級，「樣子好近似，所以原本它不是很特別，但每個城市都會經歷一個步驟是地下的現代化，香港其中一組起點就是這個水庫」。黎雋維亦指出水庫不算罕見，「在英國是幾常用的做法，但我們也不能混淆，雖然在世上其他地方會找到例子，不代表在香港不罕有，香港的文物研究要看與香港的關係，以及與區域其他的作比擬，在理解或釐定它的價值時都重要」。

被忽略的地下空間

香港人為遺蹟的「古羅馬」感覺而驚艷，是否得啖笑？作為建築師的黎雋維亦沒否定民間的熱情：「事件本身已是價值所在，其他配水庫在地下黑沉沉，你鬼見到佢靚咩，但現在好死唔死鑿穿了一個洞，剛好那個位置，太陽一射落去，才有一種sublimity（莊嚴），有那種見到人類5000年建築文明的感覺。鑿爛了，幾條柱橫躺地上，加些碎石，梗係型，梗係靚啦。」陳智遠雖狠批今次鬧出一個國際保育笑話，「我真的沒見過一個百年建築，在政府管轄範圍，由政府的工程主動破壞」，但他認為視覺上的震撼，確也是令今次保育行動一呼百應的一大原因。

將來若配水庫重新開放，裏面應怎樣書寫它的故事？「任何一個負責任的政府就要在古蹟講番這個故仔出來。」黃宇軒說的，是如今我們正在體會的戲劇性發現過程，「這個山是街坊超鍾意的一座山，他們日日夜夜在平地上面玩，好開心，多年來都不知地下有寶藏」，而市民自發使用又引起政府注意，令水務署決定重整土地還給地政管理，結果古蹟被重重忽視下掘出一個洞而曝光。

黃宇軒留意到前古諮會主席林筱魯在訪問中說對於評級，「只看地上建築，沒看地下」，「其實以身體為比喻，你的器官、內臟調和比外在重要，城市研究者重視urban metabolism，從城市的新陳代謝可看到政治、社會、文化思想，但這是多年來我們說城市時所看漏了的。過去廿年，城市研究最常講地下城市，一講巴黎先講下水道，一講倫敦就講Joseph Bazalgette（以水管系統整治泰晤士河惡臭的工程師），現代化就是關於看不見的東西。」

民間保育意識進步了 政府卻停滯

地下空間亦往往是深受喜愛的景點，倫敦一條曾用作派信的小鐵路荒廢後，重新通車作為景點。「近年不少城市探索者（urban explorers）對地下城市着迷，亦發現了很多秘點，後來獲得評級，這在香港的文化仍覺得要制止，但在歐美開始很擁抱這種文化，大家一起去研究地下有些什麼隱蔽空間，分分鐘會發現寶藏。」在香港，地下古蹟如防空洞卻連評級都沒有。陳智遠認為：「如只看表面的建築，是很扭曲歷史評級的精神，《古物及古蹟條例》最初推動設立，亦是為考古提供法律依據，而考古正是會往地下尋寶。」可惜民間保育意識進步了，政府部門卻追不上，「仍停留在80年代」。

集合民間智慧 不能只靠古蹟辦

特首林鄭在這次無甚爭議的保育事件中，很快發帖稱期待遺址成為「可供市民欣賞遊玩」的地方，黃宇軒則坦言一聽到主教山掘出古蹟，「我已覺得街坊慘了，之後這個地方一定加很多限制，那個山的迷人是有很多通道可以上去，恐怕整座山有趣的地方都會被除去」。以政府僵化的管理作風，民間多日來列舉外國的博物館、圖書館，放在香港會否只是天馬行空？

黎雋維認為有些說法難以站得住腳，「我也聽過有人說裂痕顯示有結構危險，所以要拆，大佬你唔好同我講笑啦，若在1850年說一幢古蹟有裂痕，所以要拆，我也會接受，但2020年科技發展到什麼地步？射支火箭上去都識自己落番來喇」。到底將來這個地方能否開放給街坊使用，他指出「與技術無關，是肯不肯去做，好似大館幾百年的混凝土，承重不夠力，地下又沉，就往地下打水泥，將柱用鋼包住便不會散，看你要走什麼方向，方法有很多」。

保育未必灑重金

可結合社區生態

不過黎雋維提醒，保育古蹟不一定要大灑金錢轉化成冠冕堂皇的空間，「或許可keep番做一個公園，讓人們可入去健身更好。我們理解什麼是保育時，可試下不去想所有工夫要好貴，一定要去到博物館的形式；也可以好raw，只要安全就可以」。陳智遠則提到「負建築」的概念，「不是要起很厲害的東西，反而建築自己嵌入自然環境，不用很地標很搶眼，水庫性質就是嵌入地下，本身附近的地方民氣充沛，這個建築可與原本的社區生態有機結合，不一定起得美輪美奐，做番自己最好」。

熱心挖掘研究一番後，政府承諾保育，社會是否坐等發展？陳智遠有了皇都戲院的經驗，當然明白行動不能懶懶閒，他說下一步要將民間智慧集合起來，對於香港其他隱藏古蹟：「古蹟辦太遜，不應對它有任何期望，民間在每一區應該做個調查，民間乜乜家、乜乜癡大有人在，可以做一個heritage audit，每區掃一掃，建立一個資料庫。」

民間腦袋很好用，希望政府有一個。針對這個配水庫，他亦正聯同關心這次行動的各界民間高手，計劃在短時間內整合一份古蹟評估，「民間因多年的保育爭議，已識know-how，懂得周圍搵料，有很成熟的技能，應該要善用」，既然中大建築學碩士畢業生林嘉慧已做過研究，可以此作基礎，「來一次史無前例的crowdsourcing，不應只靠古蹟辦黑箱地做，不同專業範疇的人都有其知識，好似維基百科那樣，針對組合價值、歷史價值、罕有程度等（古蹟評級準則），大家有什麼補充就加入，最後交給古蹟辦」。

交上民間智慧之大成還不夠，黃宇軒認為必須要求古蹟辦回應內容，「不要讓它收到就放在櫃桶，要說出到底有什麼看法，還是只當野史」，他提到特首回應中說因對保育「有熱誠」的市民提出關注，水務署馬上停工，其實只是公關語言，仍沒有正視民間投入的知識與力量，本應主動合作，而非視為敵人。陳智遠認同，連日網上的各種考究，「不僅是市民意見和情感，而是一些紮實的資料、考證理據」。官民在保育工作上「應該要比較平等」，「我們不敢說民間做的一定都對，亦預了有錯，但我們會盡心去確保是對的，做到有充足理據，研究豐富、有查證，官方有反駁，亦絕對持開放態度去討論」。

雖然配水庫即時被拆危險已解除，但民間立即走這一步還是非常重要，「如此可形成dialogue（對話），不止官方一個角度，能令事情做得更完善，而且多人投入參與過，這個社會的保育方能進步」。這件事開了個好頭，在民間擁有很大迴響，更值得趁此機會推動改變，扭轉各種陳舊想法、做法與積弊，「任何令自己的城市更有趣、獨特、豐富的東西，我們都應該要出力去保護，這個態度好重要。我們參與保育是這樣想，也期望處理古蹟的部門有相同想法」。話說回來，今次街坊的愛與部門失誤造就一番離奇情節，便極有趣，若將來關於配水庫古蹟的故事對此隱去不提，可不是大大走寶？

文˙ 曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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